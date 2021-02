Montignoso



Pozzanghera davanti alla scuola di Cervaiolo. Gabrielli: "Stiamo progettando un ulteriore intervento"

venerdì, 19 febbraio 2021, 19:15

«Abbiamo riasfaltato tutto il tratto di strada ma nelle adiacenze non è presente una raccolta delle acque che permetta lo scolo e il completo assorbimento delle acque piovane che attualmente si disperdono nei terreni confinanti». È il commento dell'assessore Andrea Gabrielli alle critiche mosse sulla stampa dal Movimento 5 Stelle e da Forza Italia sul caso "pozzanghera" davanti alla scuola elementare di Cervaiolo.

«Fa piacere vedere il ritorno e anche la comparsa di personalità politiche che si interessano a Montignoso proprio in vicinanza delle prossime elezioni. Gli autori dell'articolo sanno benissimo che siamo intervenuti tra ottobre e novembre scorsi per cercare di risolvere la questione – continua Gabrielli – e in tempi strettissimi. A seguito di evento atmosferico come un temporale può formarsi un lieve deposito di acqua piovana proprio perchè nelle adiacenze non è presente uno scarico delle acque. Un problema che come detto avrebbe bisogno di un'opera ancor più strutturale e che abbiamo già stimato tra i trentacinque e i cinquantamila euro, intervento che vorremmo riuscire a progettare e completare nel corso dell'anno».