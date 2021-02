Montignoso



Programma Ambiente dona 8 mila mascherine al comune di Montignoso

giovedì, 11 febbraio 2021, 16:01

L'emergenza Covid-19 non è finita e l'utilizzo delle mascherine rappresenta ancora oggi uno degli strumenti più efficaci per contenere la diffusione del virus, fino a quando non sarà completata la campagna di vaccinazione che con tutta probabilità durerà ancora diversi mesi. Il Consiglio di amministrazione di Programma Ambiente Apuane ha deciso di dare il proprio contributo: questa mattina il presidente del Cda, Gustavo Giani, e l'amministratore delegato, Sandro Lascialfari, hanno donato 8.000 mascherine chirurgiche al sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, affiancato dall'assessore al sociale, Giorgia Podestà, da distribuire gratuitamente tramite la protezione civile ai cittadini.



"Vogliamo contribuire in maniera positiva alla lotta alla pandemia – hanno dichiarato Giani e Lascialfari – e sentiamo il dovere come società pubblica che opera sul territorio di Montignoso di dare una mano. Iniziamo con questa donazione di 8.000 mascherine chirurgiche che certamente saranno utili a tutta la cittadinanza per fermare la diffusione del virus visto che si tratta di presidi indispensabili da utilizzare quotidianamente".



"Ringrazio Programma Ambiente Apuane per questa donazione – ha sottolineato poi il sindaco Lorenzetti -. Grazie alla generosità e al contributo continuo da parte di aziende e al lavoro delle associazioni di volontariato, è possibile continuare la distribuzione a tutta la cittadinanza di questo importante presidio. Si tratta di un presidio indispensabile e con la donazione di Programma Ambiente Apuane potremo continuare nel prezioso servizio di distribuzione gratuita delle mascherine ai cittadini che portiamo avanti da tanti mesi. Montignoso registra a oggi una media di contagi inferiore alla media provinciale, un dato importante ottenuto grazie alla collaborazione di tutti e al rispetto delle regole, nella speranza di uscire dalla fase emergenziale il prima possibile".



"Vi ricordo – conclude Lorenzetti - che le mascherine nella disponibilità dell'amministrazione comunale saranno consegnate nella sede della Prociv Arci di Montignoso, in via Paolini 2, il martedì e il giovedì con orari 10-12 e 15-17, il sabato dalle 10 alle 12 . Per ulteriori informazioni contattare il numero 0585 1981058 attivo dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio".