Montignoso



Tonlazzerini (FI): "A Cervaiolo i bambini vanno a scuola vestiti da sub!"

giovedì, 18 febbraio 2021, 08:40

Luca Tonlazzerini del dipartimento cultura di Forza Italia Massa, evidenzia in un comunicato le condizioni in cui versano le strade nei pressi della scuola di Cervaiolo, criticando l'amministrazione di centro sinistra di Montignoso.



"Ogniqualvolta che piove molte zone del nostro amato territorio si trasformano, creando non pochi disagi, in laghi - dice -. Le strade che circondano gli ingressi della scuola di Cervaiolo sono uno dei tanti esempi di scollamento tra il dire e il fare tra l'attuale classe politica che governa Montignoso e noi abitanti invisibili costretti inerti ad ingoiare. Anche in questo caso solo promesse: risoluzione del problema rimandata da un periodo all'altro; l'ultima volta posticipata alle vacanze di Natale, ma quale Natale?"



"Questa è l'ennesima dimostrazione di quanto vale la vostra "parola data" - conclude -. Un tempo era vostra usanza, prima delle elezioni, rattoppare le strade, adesso non fate più nemmeno questo".