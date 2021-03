Montignoso



Il Castello Aghinolfi illuminato di giallo

sabato, 27 marzo 2021, 22:40

Il Castello Aghinolfi illuminato di giallo: è la WordWide Endomarch, campagna di promozione per la conoscenza dell'endometriosi. L'assessore Eleonora Petracci: «Sensibilizzare significa far comprendere la patologia a tutti e poter essere di maggior supporto».

Ne è affetta una donna su dieci.

L'endometriosi è una patologia ampiamente diffusa tra le donne in età fertile, purtroppo l'unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze di questa infiammazione cronica dannosa per l'apparato femminile – che si manifesta con forti dolori e sofferenze intestinali – in assenza di una cura è sicuramente un'adeguata prevenzione.

«È per questo motivo che abbiamo deciso di aderire anche quest'anno alla campagna di promozione per la conoscenza dell'endometriosi WordWide Endomarch illuminando il nostro Castello Aghinolfi di giallo – spiega l'assessore Eleonora Petracci – senza informazione, senza una sensibilizzazione che possa far conoscere e comprendere a tutte le donne, e a tutta la società civile, la gravità di questa patologia, non possiamo avere quegli strumenti di prevenzione che potrebbero aiutare tantissimi soggetti a limitare la malattia con cure, terapie e corretti stili di vita».

La WorldWide Endomarch è una campagna organizzata in 55 capitali del mondo. L'edizione italiana della marcia da otto anni viene organizzata dal Team Italy e si svolge a Roma: quest'anno, purtroppo, per il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid19 è stata promossa un'edizione virtuale, in programma per oggi sabato 27 marzo 2021, che prevede di illuminare di giallo i monumenti della città italiane aderenti.