Montignoso



Rifiuti abbandonati? Ci pensano i volontari e le volontarie della Prociv Arci Montignoso

martedì, 2 marzo 2021, 11:25

Pulizia dei rifiuti abbandonati con la collaborazione di Prociv Arci ed Ersu. L'assessore Massimo Poggi: «Grazie ai volontari per l'importante lavoro svolto».

«Devo ringraziare le segnalazioni che ho ricevuto da alcuni nostri concittadini – ha spiegato l'Assessore Massimo Poggi – perchè ci hanno permesso di creare questa nuova collaborazione tra i nostri volontari della protezione civile e la società Ersu. Proprio ieri sono stati raccolti diversi rifiuti nella zona del Castello Aghinolfi, in particolare nelle aree più ripide e rischiose, per questo il lavoro dei volontari è stato essenziale».

Al termine della pulizia tutti i rifiuti sono stati portati «in magazzino per il conferimento e lo smaltimento da parte dei nostri operatori Ersu – continua Poggi – i quali ovviamente non avrebbero potuto recuperarli in quelle condizioni. Voglio esprimere un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro contributo, questa forma di collaborazione si è dimostrata vincente e potrà essere attivata anche in futuro».