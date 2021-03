Montignoso



Taglio "vandalico" delle piante di Olivo Quercetano, L'amministrazione: "Gesto da condannare"

domenica, 14 marzo 2021, 17:51

«Massima solidarietà al Presidente Raffaelli e condanna per un gesto assolutamente vergognoso».

Sono le prime parole del Sindaco Gianni Lorenzetti dopo il taglio vandalico delle tre piante di Olivo Quercetano a danno di Raffaello Raffaelli, olivicoltore e Presidente dall'Associazione Elaia.

Proprio l'associazione da anni porta avanti un percorso di valorizzazione e promozione di questa varietà di olivo autoctono che ha ottenuto anche la tutela di un presidio Slow Food.

«Se pensiamo alla fatica affrontata in questi anni dai produttori per il recupero delle piante – continua Lorenzetti – allo sforzo che ha permesso diversi riconoscimenti a livello nazionale esportando un olio da qualità nutrizionali e organolettiche assolutamente di pregio e uniche il gesto è ancora più condannabile perché colpisce una parte della nostra identità territoriale e tutti coloro che si sono impegnati per salvaguardarla».

«Conosciamo direttamente i produttori e non possiamo che essere vicini al Presidente Raffaelli e a tutti quelli che hanno fatto di una passione un vera e proprio lavoro» ha concluso l'Assessore Massimo Poggi.