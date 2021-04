Montignoso



Aghinolfi blu per la giornata di sensibilizzazione sull'autismo

giovedì, 1 aprile 2021, 13:36

Una luce blu sul Castello Aghinolfi per celebrare la "Giornata mondiale per la Consapevolezza e la Sensibilizzazione sull'Autismo" in programma domani 2 aprile 2021 grazie alla collaborazione tra il Comune e l'Associazione Autismo Apuania Onlus.

«Un gesto simbolico ma di estrema importanza – ha detto l'Assessora Eleonora Petracci – questo per dire che le istituzioni ci sono e devono esserci. Di fronte alle problematiche, ai disagi e a tutte le difficoltà vissute dai soggetti che sono affetti da autismo, dalle loro famiglie, non possiamo che aumentare la conoscenza e la consapevolezza sociale, questo significa aiutare a migliorare le condizioni di vita di tutti coloro che ne sono direttamente o indirettamente coinvolti».

La Giornata "World Autism Awareness Day" nasce nel 2007 si iniziativa dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per favorire la conoscenza a livello internazionale dell'autismo, favorendo quindi percorsi di diagnosi e di intervento precoce. Il disturbo dello spettro autistico si caratterizza per causare difficoltà di interazione sociale e modelli di comportamento eccessivamente ripetitivi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità almeno 1 bambino su 160 ha un disturbo dello spettro autistico, ma la scarsa conoscenza della condizione e le difficoltà nella diagnosi possono renderne difficile l'identificazione.