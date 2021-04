Montignoso



"Amministrazione Lorenzetti immobile su cava fornace"

mercoledì, 28 aprile 2021, 21:59

di francesca vatteroni

Un gruppo nutrito, trasversale al territorio e multicolore di rappresentanti istituzionali e di ecologisti, per indirizzare una protesta corale nei confronti del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e della sua maggioranza, colpevoli di immobilismo e di essersi come dileguati, senza lasciare traccia alcuna di presa di posizione, soprattutto dopo la denuncia al Tar da parte del Comune di Pietrasanta avente ad oggetto l'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di Cava Fornace e la decisione da parte della Regione di non procedere con il suo riesame. Senza considerare, si levano le accuse, le numerose assenze ingiustificate dell'Amministrazione Lorenzetti, nella relativa Commissione di controllo della discarica, che ricordiamo essere posta al confine tra Montignoso e Pietrasanta. Il tutto inasprito sia dalle recenti indagini in materia di rifiuti che ha colpito la Regione e che allungano ombre e preoccupazioni sulla gestione rifiuti del territorio, sia dallo sguardo di Bruxelles che teme per la vicina area protetta di Area di Porta.

Si fa sempre più complicata quindi la situazione: lo denunciano senza mezzi giri di parole in un comunicato stampa congiunto, rappresentanti politici di più amministrazioni comunali ed esponenti di associazioni ecologiste, comunicato che porta la firma di: Andrea Cella (Lega) presidente della commissione comunale di Controllo della discarica Cava Fornace a Montignoso, Settimo Del Freo (Montignoso Democratica) membro della commissione di Controllo, Paolo Lenzetti (M5s) membro della commissione di Controllo, Elisa Bartoli (Lega) Vicesindaco con delega all'Ambiente del comune di Pietrasanta, Enrico Ghiselli (lista civica Noi del Forte) assessore all'Ambiente del comune di Forte dei Marmi, Dino Venè (lista civica Al cuore della Versilia) assessore all'Ambiente del comune di Seravezza, Gabriele Bugliani e Claudio D'Antonio del Comitato di cittadini contro la discarica, Angela Giudiceandrea di Amici della Terra Versilia e infine Claudio Cresti di Italia Nostra.

"La commissione comunale-fanno sapere nella nota- è ora davanti a scelte importanti, come la campagna di analisi aggiuntive sulla discarica. Tutti i presenti si auspicano un ritorno ai lavori della commissione da parte del Sindaco e dei suoi delegati, nonché dei consiglieri comunali di maggioranza. L'auspicio di maggior attenzione sull'attività della discarica è allargato anche all'assessore Regionale all'Ambiente, Monia Monni: la speranza è che venga riconsiderata la decisione di non procedere con il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in un momento in cui la stessa discarica è attenzionata da Bruxelles e in cui le indagini della Magistratura stanno gettando ombre pesanti sulla gestione dei rifiuti in Toscana".

Il comunicato spiega il comportamento definito poco rispettoso dell'Amministrazione Lorenzetti:"Dopo la notizia del ricorso al TAR Toscana da parte del comune di Pietrasanta, in merito alle procedura di revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di Cava Fornace-si legge infatti nel comunicato- nessuna comunicazione in merito alle intenzioni dell'Amministrazione comunale di Montignoso: oltretutto i consiglieri di maggioranza e l'assessore all'ambiente montignosini continuano a disertare da diversi mesi le sedute di commissione di Controllo, senza far pervenire alcuna giustificazione alle assenze. (Eccezion fatta per gli avvisi di impossibilità a presenziare del consigliere Marino Petracci, che è stato anche l'unico presente della maggioranza montignosina, ma una sola volta nelle ultime cinque convocazioni della commissione".

Il problema, sottolineano i contestatori, è capire da che parte sta l'Amministrazione montignosina:"Il comportamento dell'Amministrazione Lorenzetti-rimarcano-è giudicato irrispettoso soprattutto perché non è giustificato da alcuna comunicazione in merito e dimostra totale immobilismo sul tema. Nonostante i lavori della commissione di controllo procedano anche senza la partecipazione dei membri dell'Amministrazione Lorenzetti, i membri presenti non hanno così modo di capire le intenzioni del Sindaco in merito alla delicata situazione sulla gestione dei rifiuti, aggravata dalle recenti indagini che hanno colpito gli uffici della Giunta Regionale Toscana".

Dal canto suo, a Bruxelles, la Commissione Europea per le Petizioni dà segnali: "Riunitasi di recente a Bruxelles-spiegano nella nota- ha deciso di tenere aperta la petizione su Cava Fornace chiedendo ai comitati promotori ulteriori dossier sul tema del presunto inquinamento della falda acquifera e delle possibili ricadute ambientali sulla vicina zona protetta dell'Area di Porta".