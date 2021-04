Montignoso



Servizio di aiuto e assistenza per le prenotazioni Covid-19

martedì, 20 aprile 2021, 15:47

Assistenza nella prenotazione del vaccino, è il nuovo servizio nato grazie alla collaborazione del Comune di Montignoso, AICS Solidarietà Massa Carrara, Prociv Montignoso e Associazione Nazionale Alpini Sez. Alpi Apuane Gruppo Montignoso, ma soprattutto «alla forza e all'aiuto di tutti i volontari e volontarie che da più di un anno ormai non hanno mai smesso di essere vicini ai montignosini per combattere questa terribile epidemia» ha sottolineato il Sindaco Gianni Lorenzetti.

«Si tratta di un aiuto che va a supportare e non a sostituire le modalità previste per la prenotazione delle vaccinazioni online – spiega Lorenzetti accanto all'Assessore Giorgia Podestà – stiamo ragionando di concerto anche con gli altri Sindaci della Provincia per riuscire a creare un servizio di trasporto finalizzato a tutti coloro che, per difficoltà o impossibilità reali, non possano recarsi all'Hub di Marina di Carrara per eseguire la vaccinazione».

«Forniremo piena assistenza all'inserimento nelle liste per i vaccini – spiega Carla Peruta dell'AICS Solidarietà – sono molte le persone che non possiedono i mezzi per poter effettuare la registrazione, molti invece hanno difficoltà nel riuscire a farla». «Ci si può recare qui alla Casa della Solidarietà il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30 e il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – spiega la Presidente AICS Solidarietà Chiara bigini – forniremo tutta l'assistenza necessaria per poter accedere al portale e nella compilazione della domanda. Andremo avanti per tutta la campagna vaccinale e fino a quando se ne renderà necessario, per ulteriori informazioni è attiva anche la nostra emailsolidarietams@gmail.com».

Per un aiuto nelle prenotazioni è possibile anche recarsi alla sede della Prociv Montignoso in Piazza Sesto Paolini il venerdì mattina dalle 10.00 e le 12.00, dove i volontari, accanto al Gruppo Alpini di Montignoso, forniranno assistenza nella compilazione delle domande oppure telefonare allo 0585 1981058.