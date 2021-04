Montignoso



Trovato cadavere lungo i binari

lunedì, 19 aprile 2021, 14:03

Intorno alle cinque di stamani è stato ritrovato un cadavere lungo i binari del treno all’altezza di Montignoso. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente e la dinamica è ancora da definire.



Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria di Massa che ne ha la giurisdizione ed al momento sta svolgendo le indagini per comprendere quanto accaduto.



La circolazione è stata interrotta per qualche ora su richiesta dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione dei necessari rilievi e controlli.



Sono stati attivati autobus sostitutivi per i viaggiatori in movimentro tra Viareggio, Forte dei Marmi e Massa. Intorno alle 8.30 è stato riattivato un binario ed alle 9.40 è stata data l’autorizzazione per la ripresa della normale circolazione.



Notizia in aggiornamento