Montignoso



Nascondeva la droga sotto la mascherina: denunciato marocchino

mercoledì, 5 maggio 2021, 12:52

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della squadra volante della questura, nel corso dell’attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, hanno proceduto al controllo di un uomo nella zona di Montignoso, risultato avere precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Il soggetto, un cittadino marocchino di 30 anni, all’atto del controllo da parte degli operatori, nell’abbassare la mascherina per poter rispondere più chiaramente alle domande degli agenti ha lasciato intravedere all’interno della bocca due involucri di natura sospetta rivelatasi poi essere cocaina.

L’uomo, con fare repentino, li ha tolti dalla bocca e li ha gettati nel vicino campo incolto, tentando di darsi alla fuga, non riuscita per la pronta reazione degli agenti, che sono riusciti anche a recuperare le due dosi di stupefacente, cui se ne è aggiunta una terza rinvenuta a seguito della perquisizione effettuata in questura, per un totale di più di 2 grammi di cocaina.

L’individuo, cui è stato sequestrato anche il denaro provento della vendita delle dosi, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.