Inaugurato il ristorante 2.0 "Creamitu" a Montignoso

mercoledì, 2 giugno 2021, 12:08

«Un'idea originale, al passo con i tempi e che promuove il lavoro e il nostro territorio», sono le parole del sindaco Gianni Lorenzetti all'inaugurazione del nuovo ristorante Creamitu a Montignoso.

«Un saluto che porto a nome dell'Amministrazione e di tutta la nostra comunità – continua Lorenzetti – non è facile scommettere sulle proprie idee in una fase come quella attuale, probabilmente in un momento di instabilità così diffusa avrebbero potuto fare a meno di credere, investire e mettersi in gioco ma lo spirito imprenditoriale supera ogni cosa, per questo il coraggio e l'originalità di Luca e Fabrizio non possono che meritare un plauso da tutti noi. Auguro a tutto lo staff un buon lavoro e nuovi progetti».

Nato dall'idea di Luca Boncino e di Fabrizio Tornaboni Creamitu, in via Nerino Garbuio 113 all'interno del Complesso la rondine a Montignoso, «è un ristorante 2.0 – spiegano i due soci – questo significa che svolge le normali attività di ristorazione, piatti per ogni gusto e pranzi di lavoro ma in più, proprio da oggi, è attiva la nostra App scaricabile da playstore o con qrcode per iphone dal sito www.creamitu.com, che consente di ordinare tutto ciò che si vuol mangiare». Accanto al menù del giorno infatti si potrà «comporre direttamente il piatto in base alle proprie esigenze alimentari e di tempo, di appetito ed eventuali intolleranze, mangiare all'interno del ristorante, fare asporto oppure richiedere la consegna a domicilio, aperti dalle 7.30 alle 20.00 dal lunedì al sabato».