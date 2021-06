Ragazzo cade e batte la testa mentre scala la palestra di roccia

Altri articoli in Montignoso

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:58

Si è svolta stamattina, presso il distributore di benzina per unità da diporto della darsena del Cinquale, nel comune di Montignoso, un'esercitazione antincendio che ha visto coinvolti uomini e mezzi della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e un'autopompa dei vigili del fuoco

venerdì, 4 giugno 2021, 08:39

L'orchestra giovanile G.B. Giorgini realizza un video turistico promozionale di Montignoso. L'assessore Eleonora Petracci : «I primi a dovere credere nel territorio sono proprio le persone che ci vivono». La dirigente scolastica Tosca Barghini: «La musica segno di grande rinascita»

giovedì, 3 giugno 2021, 17:43

Il consiglio di amministrazione della società Programma Ambiente Apuane: "Si fa un polverone senza conoscere. Il percolato non è tossico: diffidiamo chiunque sostenga il contrario"

mercoledì, 2 giugno 2021, 12:08

«Un'idea originale, al passo con i tempi e che promuove il lavoro e il nostro territorio», sono le parole del sindaco Gianni Lorenzetti all'inaugurazione del nuovo ristorante Creamitu a Montignoso

martedì, 1 giugno 2021, 13:37

Parte il calendario estivo della raccolta differenziata in zona Cinquale. L'assessore Massimo Poggi: «Modalità di conferimento valide dal 1 giugno al 31 agosto 2021 per le utenze domestiche e fino al 15 settembre per balneari ed attività e commerciali. Attivo anche quest'anno il Centro di Raccolta Mobile in via Grillotti»

giovedì, 27 maggio 2021, 17:04

Sabato 29 maggio dalle 11:00 alle 13:00 la Lega Montignoso allestirà una postazione per la raccolta firme a tutela dei prodotti tipici italiani, sulla scia dell'iniziativa a livello nazionale portata avanti dal partito di Matteo Salvini