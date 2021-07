Montignoso



Canoni di locazione: in arrivo 50 mila euro di sostegno alle famiglie

lunedì, 19 luglio 2021, 04:45

Sostegno agli affitti? Sono in arrivo quasi 50mila euro (49.335,93 per la precisione) di aiuti economici per le famiglie del Comune di Montignoso.

Lunedì si apre infatti il bando per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione – misura a valere sul POR FSE Regione Toscana 2014-2020 – finalizzato ad azioni di sostegno integrate e rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I contributi prevedono aiuti per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza agli effetti diretti o indiretti della pandemia, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e abbiano avuto una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019.

«Un ulteriore intervento per il sostegno dei più deboli – afferma l'Assessore Giorgia Podestà – che si aggiunge a tutta una serie di contributi che sono state erogati nel corso degli ultimi mesi. Colgo anzi l'occasione per ricordare che il 31 luglio si chiuderanno le domande per i Buoni Spesa Covid-19, 70mila euro di aiuti appena attivati dopo quelli già erogati».

«Per quanto riguarda questo contributo sarà possibile inviare le domande fino al prossimo 19 agosto – continua Podestà – possono partecipare tutti i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure i cittadini di un altro Stato a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE. Avere la residenza anagrafica nel Comune di Montignoso e nell'immobile per il quale si chiede il contributo, essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo».

Per conoscere meglio il dettaglio di tutti i requisiti è possibile contattare l'Ufficio Politiche sociali ai seguenti numeri di telefono 0585/8271201 – 0585/8271203 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

«È importante leggere con attenzione tutte le condizioni di ammissione perché i parametri tengono di conto di una serie di elementi legati alle condizioni di affitto e anche dei valori ISEE e ISE con l'intento, ovviamente, di aiutare i nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche. Tutta la documentazione, compresa quella relativa ai Buoni Spesa, è comunque reperibile anche sul nostro sito».