Conferenza di Franco Perlasca a Villa Schiff

lunedì, 19 luglio 2021, 04:45

Canoni di locazione: in arrivo 50 mila euro di sostegno alle famiglie di Montignoso. L'assessore Giorgia Podestà: «Ulteriore intervento per il sostegno dei più deboli dalle conseguenze del Covid-19»

venerdì, 9 luglio 2021, 14:38

"Amore che nella mente mi ragiona", inizia con una tra le più celebri citazioni di Dante la terza edizione de "Il Simposio di Scultura", manifestazione promossa dal Comune di Montignoso in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Carrara

giovedì, 8 luglio 2021, 18:38

Erp di Massa Carrara ha costruito un fabbricato in via Roma a Capanne di Montignoso con due alloggi popolari nel segno dell'ecologia e del risparmio energetico

giovedì, 8 luglio 2021, 17:03

Venerdì 9 luglio, alle ore 20,30, al Parco Villa Schiff Giorgini a Montignoso, presentazione del libro di Fabio Evangelisti, “La signora del primo piano e un lupo solitario” – Tarka edizioni

martedì, 6 luglio 2021, 20:24

Al via il Centro Estivo del Comune di Montignoso. Attività all'aperto, giochi e laboratori educativi, l'Assessore Giorgia Podestà: «La socializzazione è fondamentale per la crescita. Spazio per 150 bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni»

lunedì, 5 luglio 2021, 17:03

«Dal 2019 a Montignoso le tariffe Tari non hanno subito incrementi, nel corso del 2020 sono stati elargiti ristori diretti per le attività colpite dalle chiusure causa emergenza Covid, oltre ai contributi regolati da presentazione Isee» spiega una nota dell'amministrazione comunale