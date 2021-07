Montignoso



Montignoso, si presenta il libro di Fabio Evangelisti

giovedì, 8 luglio 2021, 17:03

Venerdì 9 luglio, alle ore 20,30, al Parco Villa Schiff Giorgini a Montignoso, presentazione del libro di Fabio Evangelisti, “La signora del primo piano e un lupo solitario” – Tarka edizioni.

Insieme all'Autore interverrà Marina Pratici (Ambasciatrice Cultura Italiana nel Mondo).

Presentazione a cura di Walter Sandri (Console Touring Club Italiano).

Modera l'incontro la scrittrice Francesca Bianchi, con letture a cura di Rita Innocenti.

Il Sindaco Gianni Lorenzetti porterà il saluto dell’Amministrazione Comunale.

Sarà presente il Dott. Marco Torre, Direttore dell'OPA (Ospedale Pediatrico Apuano) cui sono destinati i diritti d’autore del libro.

“La signora del primo piano” è il racconto di una lunga e tormentata storia d'amore che attraversa gli oceani e il tempo e s’intreccia con spunti di riflessione filosofica sul fantastico mondo delle api e dell'alveare. Per dirla con le parole del maestro Alberto Veronesi: «(...) è la storia di un amore, durato cinquant’anni, ma di fatto irrealizzato e contrastato, tra un ragazzo svedese, Per-Ulf, e una splendida donna brasiliana, Denize. Si incontrano ancora studenti in un campus di scambio culturale, negli Stati Uniti, si innamorano, ma poi, per una serie di circostanze fortuite, di casualità, si perdono per strada, e quando si reincontrano, non riescono comunque a legarsi in maniera permanente, non riescono cioè ad attuare quella mediazione, quella parziale rinuncia di sé che lo stare insieme comporta.

Attraverso la storia di questo amore mancato si dipana la vita di ciascuno dei due protagonisti ma anche la storia economico politica internazionale degli ultimi cinquant’anni. È un romanzo per così dire realista perché si basa su vite effettivamente vissute e reali, e su fatti storici, che vanno dal Golpe di Pinochet fino alla prima ondata di Coronavirus, e in qualche modo può essere considerato più una cronaca che un romanzo. Interno al romanzo si dipana il “libro nel libro” de “L’abeille et le philosophe” di Pierre Henry e François Tavoillot, l’ape e il filosofo, che riprende le tesi di Yann Moulier-Boutang ne “L’abeille et l’économiste”.

Fabio Evangelisti è nato a Massa nel ’54. Ha iniziato a scrivere quale corrispondente de “L’Unità”. La scrittura è la sua seconda passione. La prima resta la Politica; ha ricoperto incarichi istituzionali ai massimi livelli. Si è particolarmente occupato di democrazia, migrazioni e diritti delle minoranze. È stato membro della Commissione Affari Esteri e dell’Osservatorio sui fenomeni della xenofobia e del razzismo. Autore di A Santiago c’è una piazza, I ragazzi dello Stradone e La signora del primo piano e un lupo solitario, libri pubblicati da Tarka edizioni.

“La signora del primo piano e un lupo solitario” Storia di viaggi, d’amore e di miele

di Fabio Evangelisti –Tarka edizioni

pp. 208 – prezzo 16,50 Euro – ISBN 979-12-80246-03-8