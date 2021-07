Montignoso



Stefano Scaramelli: da politico a scrittore, presenta il suo libro sul Covid

venerdì, 2 luglio 2021, 16:45

E' fissata per il 5 luglio alle ore 18.30 la presentazione del libro di Stefano Scaramelli “Chiudi la finestra. La sfida invisibile al Covid”.



Scaramelli, politico di lungo corso, eletto in consiglio regionale alle precedenti consultazioni e riconfermato alle elezioni del 2020 alla guida della lista di Italia Viva, ricopre l'incarico di vicepresidente del consiglio regionale della Toscana.



In queste nuove vesti di autore, Scaramelli parla della sua esperienza con il terribile virus contratto nel periodo più difficile, quello della prima devastante ondata di contagi che ha poi condotto al lockdown nazionale. Scaramelli parla anche di cure monoclonali la cui sperimentazione è iniziata in quel periodo e di cui l'autore presenta un'interessante descrizione.

La location scelta per l'evento è la suggestiva Villa Schiff - Giorgini di Montignoso.



Modera l'evento la giornalista Manuela Arrighi ed interverrà il deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri. La coordinatrice regionale IV, Alice Rossetti, ha contribuito all'organizzazione dell'evento.

Michela Carlotti