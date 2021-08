Montignoso



L'attore Poggi e il teatro nelle cantine a Villa Schiff

giovedì, 19 agosto 2021, 13:58

Il teatro la musica e tutta la vivacità comica di Piefrancesco Poggi con uno spettacolo dal titolo "C'era una volta il teatro nelle cantine".

Quando? Sabato 21 agosto, alle 21.30 a Villa Schiff: un viaggio negli anni e nelle generazioni passate di attori e cantautori che proprio nelle cantine hanno iniziato il proprio percorso ed esibizioni, dando spesso vita a momenti unici di cabaret e di avanguardia teatrale.

Parole, musica e comicità, il tutto scritto e raccontato dallo stesso Poggi.

«Lo spettacolo vuol essere un saluto ma soprattutto un segnale di speranza dopo il terribile periodo della pandemia da Covid-19 – ha detto l'attore – è anche un'occasione per tornare nella mia comunità e ritrovare la mia gente, a cui appartengo fieramente. All'interno della serata ritroveremo gli anni passati, i miei anni, quando ancora c'era una satira di costume – continua Poggi – ma anche delle scene ad hoc con personaggi e situazioni legate al territorio, un ritorno alle origini perchè è proprio qua che ho iniziato».

«Un evento che ci riempie di gioia perchè il legame che unisce Poggi a Montignoso è lontano negli anni eppure non si è mai indebolito – ha detto il Sindaco Gianni Lorenzeti – anzi, proprio in segno di stima e per le sue capacità promozione della cultura e della valorizzazione dell'arte nel 2018 ho consegnato una targa con la cittadinanza onoraria».

Pierfrancesco Poggi, attore di teatro, cinema e televisione, ma anche musicista, cantautore e scrittore infatti è nato a Pisa ma è cresciuto a Montignoso con tutta la sua famiglia.

«Siamo sempre felici di poter ospitare sul nostro territorio spettacoli del genere – afferma Eleonora Petracci – dove l'arte si può toccare e respirare. Quello di sabato sarà sicuramente un momento di riflessione come solo il teatro comico e la satira sono in grado di offrire. Ringrazio Poggi per le sue parole di attaccamento a Montignoso e posso assicurare che questo legame continua a essere stretto e contraccambiato da tutta la comunità».

La partecipazione all'evento è rivolta esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19.