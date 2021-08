Montignoso



Muore in sella alla sua moto a soli 34 anni

domenica, 8 agosto 2021, 11:50

È morto così, in sella alla sua più grande passione, Stefano Palmerini, 34enne originario del Cinquale ma stabile, da diversi anni, a Seravezza.

Stava percorrendo la Cisa, tra Berceto e Terenzio, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua amata moto.

Tanti i messaggi sui social dei suoi numerosi amici che, ancora increduli per quanto accaduto, ricordano in particolare i suoi sorrisi e la sua voglia di vivere. Il pensiero più grande, però, è andato ai suoi due figli, rispettivamente di 8 e 4 anni, così piccoli per affrontare un dolore così profondo. Commosso il ricordo della ex moglie, Diletta.

Veronica Dati