Montignoso



Raffaello Gianfranceschi: "Facciamo chiarezza sulla questione Tari"

venerdì, 27 agosto 2021, 18:15

Alla luce delle recenti polemiche legate a presunti aumenti della Tari nel comune di Montignoso, l'assessore alle finanze Raffaello Gianfranceschi, in un comunicato, chiarisce la questione: "Nell'anno 2020- spiega - con la prima ondata di pandemia, per non aggravare la già difficile situazione economica dei cittadini, abbiamo deciso di confermare la tariffa del 2019 e di diluire il pagamento con un primo acconto pari al 70 % del dovuto,suddiviso in tre rate, per poi richiedere il saldo nel 2021. Sempre nel 2020 è intervenuta una modifica della legislazione nazionale di base che, è bene precisarlo, ha determinato un aumento della quota fissa dell'imposta; per attenuare i rincari che ne sarebbero conseguiti sono stati applicati dei correttivi attingendo al bilancio (denominati riduzioni covid-19) e applicati alle quote variabili di tutte le utenze e di cui tutti i cittadini di Montignoso hanno usufruito".



In merito a quanto comparso sui social. l'assessore dichiara che tutto ciò che è stato millantato, cioè aumenti dal 3 al 17% addiritttura, sono del tutto falsi e usati per scatenare inutili polemiche: "In ultimo - conclude - ricordo che è stato istituito un fondo a cui possono accedere le famiglie con ISEE ridotti e con particolari situazioni di di disagio familiare: abbiamo alzato molto la soglia ISEE nella consapevolezza che il 2020 è stato particolarmente difficile. Da una verifica effettuata con applicazione alla tariffa media, si potranno raggiungere circa 150 famiglie in momentaneo stato di necessità, ovvero circa il 13% delle utenze. A questo scopo stiamo verificando la possibilità di aumentare la dotazione del fondo che , naturalmente, deve essere compatibile con le poste di bilancio".