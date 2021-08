Montignoso



Rubano una bicicletta e scappano, denunciati due giovanissimi

sabato, 28 agosto 2021, 13:45

Rubano una bicicletta di valore, ma vengono rintracciati. Due giovanissimi sono stati denunciati per furto aggravato dopo aver sottratto una bici che era stata lasciata dal proprietario sotto l’abitazione all’interno del giardino.



Il furto è avvenuto a Montignoso ed è stato immediatamente segnalato da alcuni residenti alla polizia che, nel giro di poco, ha rintracciato i due in via Intercomunale, mentre si allontanavano dalla zona a bordo di un monopattino dopo aver abbandonato la bicicletta.



I ragazzi, un 20enne e un 17enne, sono stati denunciati anche per ricettazione poiché non in grado di dimostrare l’effettiva proprietà del monopattino, probabilmente provento di furto.