Montignoso



Apre il comitato elettorale di Mario Cipollini e Manuela Aiazzi: "Rilanciare Montignoso"

martedì, 21 settembre 2021, 13:59

Entusiasmo, passione e tanto ottimismo hanno caratterizzato la manifestazione dell'apertura del comitato elettorale a Montignoso di Mario Cipollini candidato, come civico, a consigliere comunale nella lista di centrodestra, e della candidata a sindaco Manuela Aiazzi.



Forte la necessità e la volontà di realizzare concrete riforme politiche e sociali e adottare provvedimenti a favore delle famiglie che hanno subito un forte disagio economico. "Verranno fatti interventi a vantaggio dei commercianti e degli operatori del comparto turistico di Montignoso - affermano -, del Cinquale, che hanno sofferto, in questi anni, danni rilevanti per la prolungata chiusura".



"Come primo intervento - specificano - la riforma di GAIA, riforma che deve servire prima di tutto a scongiurare le gravose bollette che arrivano tutt'oggi e che hanno messo in difficoltà famiglie e imprese. A tal proposito abbiamo già preso contatti con l'amministrazione di Massa che ha risposto positivamente alla nostra iniziativa. Abbasseremo subito l'aliquota sulla TARI per dare respiro alle famiglie oggi cosi logorate e provate da imposte e tasse, e sostegno a quei cittadini che hanno subito una diminuzione del loro reddito, questo anche in prospettiva purtroppo del ventilato aumento dell'energia e del gas".



"Interverremo prontamente - proseguono - per mettere in atto sgravi fiscali che garantiscano un sostegno economico ai commercianti e agli operatori turistici per aiutarli in questo processo di ripresa; per questo sospenderemo il pagamento sulla Tosap(tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)per tutte le attività ricettive e di somministrazione alimenti e bevande che ne faranno richiesta. Non meno incisivo sarà il nostro impegno per la chiusura definitiva della cava Fornace che l'attuale amministrazione e quelle precedenti sempre di sinistra (nello scarica barile di "colpa tua colpa mia"colpa di Binaglia colpa di Lorenzetti?noi diciamo che la colpa è di tutte e due), hanno volutamente trascurato creando irreparabili danni sia all'ambiente che al turismo che è la prima fonte di ricchezza e di lavoro di Montignoso; turismo che purtroppo è fermo in un vicolo buio senza progetti per l'incompetenza di chi ha governato fino ad oggi. Per questo abbiamo previsto l'esonero del versamento IMU per alberghi ,per le pensioni, per gli agriturismo e per le case vacanze; e infine sempre a sostegno del turismo concederemo un Bonus vacanze alle famiglie che trascorreranno un periodo di vacanze presso le strutture ricettive del nostro comprensorio. Il nostro deve essere un turismo che tutela l'ambiente e deve crescere in maniera sostenibile".



"Queste - spiegano i due - le prime misure che faremo appena saremo a governare Montignoso e che sicuramente saranno di supporto al cambiamento e soprattutto a vantaggio della nostra collettività tutta. Il centrodestra è pronto a realizzare il cambiamento ed è pronto con i fatti a concretizzare il sogno per Montignoso. Abbiamo competenze e capacità per farlo".



"Erano presenti alla manifestazione - concludono - diverse rappresentanze politiche del nostro territorio fra le quali l'amicoLorenzo Pascucci fautore e promotore della nascita a Massa del movimento civico politico "Massa Civica" a cui hanno aderito ben tre consiglieri comunali, lista civica nata in appoggio e sostegno all'attuale amministrazione Persiani per terminare insieme il percorso del cambiamento in atto tanto voluto e votato dai cittadini di Massa. "Massa Civica" si riconosce nei valori liberaldemocratici a fondamento della Unione Europe e Lorenzo Pascucci,che ne è l'interprete, ha assunto il ruolo di coordinatore e catalizzatore del civismo provinciale. Erano inoltre presenti il dirigente della Lega Andrea Cella, politico capace e sempre grande collaboratore, presenti i consiglieri Dei Roberta e Giovanni Ronchieri di "Massa Civica" il coordinatore di FI Antonio Antoni e i consiglieri Frugoli, Lunardini Tenerani. Questo per rimarcare l'interesse e l'amore che il Centrodestra ha per la nostra città e pronti tutti insieme come è accaduto a Massa ad essere protagonisti del cambiamento per rilanciare Montignoso che in questi anni di sinistra è rimasto fermo, sinistra imbrigliata nei loro giochi di bottega di questo o di quel politico. La cava Fornace ne è l'esempio chiaro e incontestabile. Non basta cambiare, oggi, due lampadine e dare una mano di pittura colorata ai marciapiedi per far credere di essere vicini alle persone ed ai loro problemi, Montignoso ha necessità di ben altro e i miei concittadini questo lo sanno. Diamo un segnale forte di democrazia e pertanto di alternanza".



Ringrazio i partecipati alla manifestazione

Mario Cipollini candidato Civico nella lista di Centrodestra