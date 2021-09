Centouno candeline per Maria Corotti. L'assessore Giorgia Podestà: «Una festa per ritrovare momenti di condivisione»

Altri articoli in Montignoso

domenica, 12 settembre 2021, 16:27

Da metà mattina è in fase di bonifica l’incendio che nel pomeriggio di ieri, sabato, attorno alle 17 si è sviluppato nei boschi sopra l’abitato di Montignoso in provincia di Massa Carrara. Tutte le operazioni sono coordinate dalla Sala operativa antincendi boschivi della Regione Toscana

venerdì, 10 settembre 2021, 14:08

Sindaco uscente dell’attuale coalizione di governo, a Montignoso Gianni Lorenzetti si ricandida e se la vedrà con due liste antagoniste

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:30

Lo annunciano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, e la coordinatrice regionale dei dipartimenti tematici di Fdi, Marina Staccioli

mercoledì, 8 settembre 2021, 16:53

Piero Sacchetti, ex segretario comunale, annuncia che, in seguito alle dichiarazioni del segretario comunale del Pd di Montignoso, Luca Nicolini, alcuni esponenti della minoranza non si riconoscono più nel partito locale, e annunciano il loro sostegno alla lista civica ambientalista e progressista “Con Te per Montignoso”, guidata dal candidato sindaco...

martedì, 7 settembre 2021, 18:14

Tutto è pronto per la 52esima edizione del Trofeo Buffoni, la gara ciclistica internazionale juniores più attesa di sempre

lunedì, 6 settembre 2021, 12:52

Per festeggiare insieme il terzo anno di apertura, sabato 11 settembre dalle ore 15:00 alle 20:00, si svolgerà l'Open Day della Scuola di Musica Dms di Montignoso in via Aurelia 74, davanti alla rotonda tra il Viale Marina e Via Nerino Garbuio