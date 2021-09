Elezioni a Montignoso: tra comunali e provinciali, partita doppia per Gianni Lorenzetti

Altri articoli in Montignoso

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:30

Lo annunciano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, e la coordinatrice regionale dei dipartimenti tematici di Fdi, Marina Staccioli

mercoledì, 8 settembre 2021, 16:53

Piero Sacchetti, ex segretario comunale, annuncia che, in seguito alle dichiarazioni del segretario comunale del Pd di Montignoso, Luca Nicolini, alcuni esponenti della minoranza non si riconoscono più nel partito locale, e annunciano il loro sostegno alla lista civica ambientalista e progressista “Con Te per Montignoso”, guidata dal candidato sindaco...

martedì, 7 settembre 2021, 18:14

Tutto è pronto per la 52esima edizione del Trofeo Buffoni, la gara ciclistica internazionale juniores più attesa di sempre

lunedì, 6 settembre 2021, 12:52

Per festeggiare insieme il terzo anno di apertura, sabato 11 settembre dalle ore 15:00 alle 20:00, si svolgerà l'Open Day della Scuola di Musica Dms di Montignoso in via Aurelia 74, davanti alla rotonda tra il Viale Marina e Via Nerino Garbuio

venerdì, 3 settembre 2021, 15:54

La Tari continua a tenere banco, per i rincari sulle tariffe che hanno scatenato proteste a vario titolo: anche la lega Spi Cgil Massa Montignoso, in una nota stampa, manifesta il suo dissenso in merito, in particolare evidenzia le difficoltà di tanti cittadini per il pagamento della tassa

giovedì, 2 settembre 2021, 13:26

Openday "Prevenzione è vita!": tre giornate con visite e screening gratuiti alla Casa delle Caroline per sensibilizzare sulle patologie della tiroide, alla mammella, alimentazione e al cuore con medici e specialisti. Il sindaco Gianni Lorenzetti: «La salute passa sempre prima dalla prevenzione»