Montignoso, il comitato per la chiusura della discarica invita i cittadini per l’incontro con i candidati

domenica, 19 settembre 2021, 23:07

Simona Bonafè, eurodeputata per il Partito Democratico nonché segretaria regionale del Pd in Toscana, questa mattina era a Montignoso per sostenere la candidatura alle amministrative di Gianni Lorenzetti, attuale Sindaco in carica di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara

lunedì, 13 settembre 2021, 18:44

Centouno candeline sulla torta di Maria Corotti, montignosina di "Cozzanello", che oggi ha oltrepassato un intero secolo di vita

domenica, 12 settembre 2021, 16:27

Da metà mattina è in fase di bonifica l’incendio che nel pomeriggio di ieri, sabato, attorno alle 17 si è sviluppato nei boschi sopra l’abitato di Montignoso in provincia di Massa Carrara. Tutte le operazioni sono coordinate dalla Sala operativa antincendi boschivi della Regione Toscana

venerdì, 10 settembre 2021, 14:08

Sindaco uscente dell’attuale coalizione di governo, a Montignoso Gianni Lorenzetti si ricandida e se la vedrà con due liste antagoniste

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:30

Lo annunciano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, e la coordinatrice regionale dei dipartimenti tematici di Fdi, Marina Staccioli

mercoledì, 8 settembre 2021, 16:53

Piero Sacchetti, ex segretario comunale, annuncia che, in seguito alle dichiarazioni del segretario comunale del Pd di Montignoso, Luca Nicolini, alcuni esponenti della minoranza non si riconoscono più nel partito locale, e annunciano il loro sostegno alla lista civica ambientalista e progressista “Con Te per Montignoso”, guidata dal candidato sindaco...