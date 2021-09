Montignoso



Montignoso, Sacchetti su frattura Pd: "Sosterremo Francesco Matteucci sindaco"

mercoledì, 8 settembre 2021, 16:53

Piero Sacchetti, ex segretario comunale, annuncia che, in seguito alle dichiarazioni del segretario comunale del Pd di Montignoso, Luca Nicolini, alcuni esponenti della minoranza non si riconoscono più nel partito locale, e annunciano il loro sostegno alla lista civica ambientalista e progressista “Con Te per Montignoso”, guidata dal candidato sindaco Francesco Matteucci.

“La recente presa di posizione pubblica del segretario comunale del Pd di Montignoso in merito alla mancata candidatura di Gianluca Parducci, esponente della minoranza del partito di Montignoso, nella lista a sostegno del sindaco uscente, - sostiene Sacchetti - è soltanto l’ultima e più clamorosa dimostrazione dell'idea di democrazia che anima il gruppo dirigente del Pd di Montignoso”.

Sacchetti accusa Nicolini di non aver mantenuto la promessa di rappresentare tutte le anime del partito in lista e ricorda gli avvenimenti di cinque anni fa, quando parte del Pd di Montignoso fu costretta a uscire dal partito e a costruire la lista Montignoso Democratica.

“Oggi come allora si ripete lo stesso copione: nessun esponente della minoranza è stato candidato – dichiara Sacchetti e prosegue oggi, come nel 2016, ha prevalso la volontà di escludere le voci dissonanti, quelle voci non allineate che sono state sistematicamente escluse dalla gestione unitaria del partito da noi invocata e mai concessa”.

Sacchetti nomina anche il sindaco Gianni Lorenzetti, il quale avrebbe condiviso tali comportamenti discriminatori.

“La scelta di non candidare alcun esponente della minoranza è particolarmente grave perché cozza con lo Statuto del partito, – continua Sacchetti - in cui è esplicitamente citato il rispetto del pluralismo politico”. In merito a questa ultima dichiarazione, Sacchetti rivela che avrebbe apprezzato una presa di posizione diversa da parte del segretario provinciale Enzo Manenti, che ha vissuto in prima persona certi comportamenti di Nicolini e Lorenzetti.

Sacchetti cita l’ultimo episodio di esclusione di Gian Luca Parducci dalla lista, comportamento che lui dichiara essere “in favore di candidati al terzo o quarto mandato, alcuni soggetti a indagini giudiziarie”.

Concludendo, Sacchetti, insieme a tutta la minoranza da lui qui rappresentata, dichiara che a Montignoso “i sottoscritti ex dirigenti del Pd, pur non impegnandosi in prima persona, sosterranno la lista civica ambientalista e progressista Con Te per Montignoso guidata dal candidato sindaco Francesco Matteucci”.

“Una lista - sostiene Sacchetti - che per il programma e per la storia dei candidati, si colloca nel campo di un centro sinistra rinnovato, antifascista, attento alle questioni ambientali, alla legalità e alla trasparenza amministrativa”.

Infine, i nomi degli interessati:

Nicola Benedetti (ex componente della segreteria comunale)

Federico Binaglia (ex Sindaco)

Claudio D’Antonio (ex componente della direzione comunale)

Roberto Di Matteo (ex capogruppo PD in Consiglio comunale)

Luisella Giunta (ex componente della Direzione comunale)

Piero Sacchetti (ex segretario comunale)