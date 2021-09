Nasce il nuovo percorso illustrato della Linea Gotica dal Carchio al Folgorito

Altri articoli in Montignoso

venerdì, 24 settembre 2021, 00:08

"La discarica va chiusa nel più breve tempo possibile, e la Regione abbandoni posizioni ideologiche e cerchi una soluzione alternativa allo smaltimento dei rifiuti"

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:44

Il vicendaco Raffaello Gianfranceschi: «Progetto innovativo che consentirà altri sviluppi futuri. Abbiamo tracciato 90 km di strade, adesso ogni fabbricato e unità abitativa hanno il loro civico»

martedì, 21 settembre 2021, 13:59

Entusiasmo, passione e tanto ottimismo hanno caratterizzato la manifestazione dell'apertura del comitato elettorale a Montignoso di Mario Cipollini candidato, come civico, a consigliere comunale nella lista di centrodestra, e della candidata a sindaco Manuela Aiazzi

martedì, 21 settembre 2021, 13:53

Non si fa attendere la risposta del consiglio di amministrazione di Programma Ambiente Apuane, società che gestisce la discarica ex Cava Fornace, che replica punto su punto alle molte inesattezze messe in fila da Ghiselli

martedì, 21 settembre 2021, 00:52

Dopo quindici anni di impegno e di battaglie, il comitato per la chiusura della discarica in difesa dell’ambiente accusa il comune di Montignoso, l’assessore all’ambiente e i partecipanti di maggioranza alla commissione controllo della discarica di essere stati muti, e per questo invita i cittadini a partecipare all’incontro con i...

domenica, 19 settembre 2021, 23:07

Simona Bonafè, eurodeputata per il Partito Democratico nonché segretaria regionale del Pd in Toscana, questa mattina era a Montignoso per sostenere la candidatura alle amministrative di Gianni Lorenzetti, attuale Sindaco in carica di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara