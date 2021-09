Montignoso



Open day alla scuola di musica Dms

lunedì, 6 settembre 2021, 12:52

Per festeggiare insieme il terzo anno di apertura, sabato 11 settembre dalle ore 15:00 alle 20:00, si svolgerà l'Open Day della Scuola di Musica Dms di Montignoso in via Aurelia 74, davanti alla rotonda tra il Viale Marina e Via Nerino Garbuio.



Dalle ore 15 sarà possibile per tutti provare uno strumento a piacere gratuitamente, intrattenere un colloquio con i nostri insegnanti o visitare le nostre aule (rispettando le normative covid-19).



È prevista anche l’esibizione di alcuni allievi della scuola all'esterno della struttura.



Inoltre, saranno presentati i nuovi corsi individuali 2021-2022, sia per bambini che per adulti, amatoriali e professionali, di Batteria, Basso, Canto, Chitarra, Tromba, Sax, Clarinetto, Violino, Pianoforte, Flauto Traverso, DJ e Logic Audio.



Da quest'anno saranno attivati anche corsi collettivi di musica d'insieme, un corso di fonica e teoria e armonia.



Alle ore 19:00 si terrà la masterclass di batteria del M. Gianluca, fondatore di Scuderie Capitani Drums Academy. (Obbligo green pass).



La scuola rientra nel circuito nazionale “Scuderie Capitani”, la più importante accademia di batteria a livello nazionale nata nel 2006, ad opera del Maestro Gianluca Capitani. Frutto delle esperienze maturate in oltre trent'anni di insegnamento, realizzazione di metodi di studio, tour, masterclass, registrazioni di decine di prodotti discografici e molto altro, Capitani sviluppa e concentra nelle “Scuderie” una nuova metodologia di studio applicata alla musica moderna.



Per Informazioni:

Tel.3270773640 - www.dmschoolmassa.com