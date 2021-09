Montignoso



Simona Bonafé a Montignoso per sostenere la candidatura di Gianni Lorenzetti e della sua coalizione: “Sono assolutamente convinta che il risultato arriverà”

domenica, 19 settembre 2021, 23:07

Simona Bonafè, eurodeputata per il Partito Democratico nonché segretaria regionale del Pd in Toscana, questa mattina era a Montignoso per sostenere la candidatura alle amministrative di Gianni Lorenzetti, attuale sindaco in carica di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara.

L’evento, un’iniziativa del Pd montignosino a sostegno di Gianni Lorenzetti e della più ampia Coalizione, si è svolto presso il ristorante “Dalla Nò” a Renella ed erano presenti diversi rappresentanti del partito democratico. Oltre a Bonafé, erano presenti Martina Nardi, Umberto Buratti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e Luca Nicolini, segretario Pd del Comune di Montignoso, che ha inaugurato l’evento aprendo con i saluti e ringraziamenti.

“Oggi siamo a spingere sul nostro simbolo” inizia Bonafé “Sono contenta di essere qua con tutta la squadra. Noi siamo una squadra che riconosce e lavora per i valori del Partito Democratico. La cifra del partito democratico è quella della responsabilità e della concretezza e questo lo abbiamo dimostrato nelle amministrazioni – in particolare a Montignoso – ma anche in tante altre amministrazioni in cui governiamo. Lo stiamo dimostrando anche nella politica nazionale, dove il PD sa tenere la barra dritta sul bene dei cittadini e sulla responsabilità collettiva. Questo lo dobbiamo rivendicare.”

E continua “Vogliamo una ripartenza che sia davvero all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione. Dobbiamo costruire una coalizione a livello nazionale, per questo serve un valore della coalizione che vada oltre i limiti del Pd.”

Sulle amministrative di Montignoso, Bonafé si mostra fiduciosa “Si vince, perché ci sono i risultati ottenuti da Gianni in questi anni, con impegno e concretezza. Sono convinta che in campo ci siano grandi competenze e una bella squadra che sta accompagnando Gianni e sono assolutamente convinta che il risultato arriverà”.

A seguire prende la parola il Sindaco uscente Gianni Lorenzetti, che si dice fiero di poter presentare a Bonafé il Comune di Montignoso e spera che ci saranno ulteriori occasioni.

Successivamente i doverosi ringraziamenti a lei, a Giacomo Bugliani e Luca Nicolini e a tutta la sua squadra, i consiglieri e assessori uscenti e tutti i nuovi candidati.

“Quest’anno ci siamo ridimensionati” continua “per la forza che abbiamo a Montignoso avremmo potuto pretendere di avere più candidati ma abbiamo fatto una scelta per dare spazio a una coalizione molto larga, perché abbiamo pensato anche alle prossime elezioni amministrative dei comuni limitrofi che si svolgeranno nei prossimi anni”.

Sul suo rapporto con la cittadinanza di Montignoso, Lorenzetti si mostra affezionato ai suoi compaesani “Ho incontrato tutti i montignosini e anche quelli che, venendo da altri comuni, hanno deciso di mettere le radici a Montignoso. Li ho incontrati in Comune oppure nei bar e nelle piazze, che io frequento quotidianamente. Lì incontro tutti i tipi di persone, ognuno con i problemi più disparati”. E facendo riferimento al partito, afferma “Dobbiamo tornare tra la gente. È un sacrificio, è faticoso essere sempre attento, attivo, e saper dire anche dei no. Però la gente si deve sentire ascoltata e deve essere presa in considerazione. E allora facciamolo tutti”.

Sull’operato dell’amministrazione Lorenzetti non ha dubbi “L’amministrazione ha fatto. Abbiamo speso e stiamo spendendo molte risorse, per iniziare, programmare e portare a termine interventi e progetti. Abbiamo messo in campo tanto, soprattutto sulle scuole, per mandare i nostri figli e nipoti in scuole sicure, nuove, sostenibili e belle”.

In conclusione, Lorenzetti parla delle amministrative e delle sue riflessioni sulle elezioni: “Andando in giro io sento il calore della gente, sento come mi abbracciano, come mi guardano negli occhi e come mi stringono la mano. In ogni parte del territorio. Questo sentimento buono che sentiamo si deve trasformare anche in un consenso ampio”.