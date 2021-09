Montignoso



Spi Cgil Massa Montignoso: "Cittadini in difficoltà per pagare la Tari, amministrazione indifferente"

venerdì, 3 settembre 2021, 15:54

La Tari continua a tenere banco, per i rincari sulle tariffe che hanno scatenato proteste a vario titolo: anche la lega Spi Cgil Massa Montignoso, in una nota stampa, manifesta il suo dissenso in merito, in particolare evidenzia le difficoltà di tanti cittadini per il pagamento della tassa.



"Non si comprende - afferma il sindacato - la ratio da parte dell'amministrazione comunale che invece di provvedere ad accordi con gli istituti di credito per abbattere i costi dei pagamenti pensa unicamente a fare cassa sulle spalle dei cittadini ed alle loro battaglie interne per far fuori amministratori nominati precedentemente. Le difficoltà sono poi ancora piu pesanti per i molti pensionati che si vedono abbattute le loro misere pensioni dagli aumenti e dalla riduzione delle rate di pagamento. Questa amministrazione già lo scorso anno in piena pandemia, invece di abbattere la 1° rata come fatto da molti comuni, ha pensato bene di far effettuare i pagamenti negli ultimi tre mesi dell'anno causando difficoltà ai bilanci familiari".



"Come Lega SPI CGIL Massa Montignoso - conclude - chiediamo che l'amministrazione si attivi per abbattere i costi dei servizi e che le risorse derivanti dalle politiche di risparmi delle precedenti amministrazioni, siano destinati ad abbattere i costi dei servizi ai cittadini, invece che ad inutili opere pleonastiche autoreferenziali".