Montignoso



A Montignoso è Gianni Lorenzetti-bis

martedì, 5 ottobre 2021, 12:38

di francesca vatteroni

Non c'è storia: Gianni Lorenzetti sbaraglia di nuovo tutti e porta a casa una vittoria che ha anche il sapore di un successo personale. Con 3443 voti e il 72,23% mette all'angolo gli avversari Manuela Aiazzi per il centrodestra, che non va oltre i 707 voti con il 14,83% e Francesco Matteucci Con te per Montignoso (M5s, Montignoso Democratica e Verdi) che con 612 voti e il 12,94% arriva in coda.

Lorenzetti passa quindi dai 2749 voti (48,96%) che gli conferirono la vittoria nel 2016

ai 3443 voti di ieri.

L'appuntamento alle urne di ieri e ieri l'altro ha registrato un'affluenza di 56,29% (4.911 su 8.725 aventi diritto al voto) in flessione rispetto al 2016, che aveva invece visto recarsi alle urne il 66,45% degli aventi diritto.

Ecco i risultati delle preferenze tra i candidati consiglieri:

Per Gianni Lorenzetti (11 seggi)

Giorgia PODESTA' 542 Pietro GABRIELLI detto ANDREA 359 Eleonora PETRACCI 344 Giulio FRANCESCONI 331 Massimo POGGI 313 Stefano DEL GIUDICE 299 Gina GABRIELLI 286 Elisabetta PODESTA' 275 Marino PETRACCI 264 Raffaello GIANFRANCESCHI 258 Giuseppe MANFREDI 241

Non passano

Elisabetta EVANGELISTI 204 Cristiano ORSI 184 Deborak CARMASSI 169 Carla PERUTA 97 Arturo COLLE 76

Per Manuela Aiazzi LEGA SALVINI PREMIER-FRATELLI D'ITALIA-FORZA ITALIA (3 seggi)

1 Michela BERTELLONI 122 2 Massimiliano MARCHI 115 3 Franco QUIRICONI 101 Non passano 4 Mario CIPOLLINI 73 5 Veronica VENTURINI 50 6 Mario CARIBOTTI 6 7 Piergiuseppe LORIERI 2 8 Lorenzo GOLETTI 10 9 Laura GINESI 35 10 Chiara CAPONETTO 3 11 Marziano BIANCHI 8 12 Alessandro CANCOGNI 45

Per Francesco Matteucci CON TE PER MONTIGNOSO (2 seggi)

Donatella BERTI 147 Gianluigi GIUNTA vulgo GIANGI 127

Non passano

Calogero Danilo AVARELLO 35 Lorella BERTONELLI 9 Gabriele BUGLIANI 70 Martina CAGETTI 18 Rosiride CAGETTI 33 Alessandro GINEBRI 30 Valli GIUNTI 6 Veronica LAZZERINI 17 Mariella LENZETTI 68 Paolo LENZETTI 89 Daniele MANFRINI 11 Roberto NICOLI 2 Romina ROSSI 21 Manuela VALSEGA 0