Montignoso



Amministrative, Cipollini: "Opportunità unica per dare un segnale di cambiamento"

venerdì, 1 ottobre 2021, 19:32

Il 3 e 4 ottobre i cittadini di Montignoso, sono chiamati a votare per le elezioni amministrative e pronti per un nuovo cambiamento.



Il candidato civico nella lista Aiazzi, Mario Cipollini, esordisce: "Basta con gli amici degli amici basta con gli amici di Palazzo, Montignoso ha necessità di politici capaci di elaborare progetti per risolvere i problemi che stanno creando disagi alle famiglie e al mondo imprenditoriale. In questi cinquant'anni in cui Montignoso è stato governato dalla sinistra, ha fatto grossi passi indietro."



Mario Cipollini si scaglia anche contro il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, dichiarando apertamente la sua incompetenza nel risolvere i problemi, come quello della cava Fornace che ha recato danni all'ambiente ed al turismo.



Conclude con previsioni migliori per il futuro: "Dobbiamo far ripartire Montignoso con il "governo del cambiamento" che darà voce alle necessità delle famiglie e a quelle dei giovani, al mondo dell'imprenditoria e del turismo; per avere asili nido funzionanti e una sanità presente e una maggior tutela del territorio. Il nostro governo del cambiamento ha presentato come futura candidata a sindaco una donna, l'avvocato Manuela Aiazzi, potrebbe essere la carta vincente per cambiare Montignoso."