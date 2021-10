Montignoso



Caso Serinper: il sindaco Lorenzetti assolto con formula piena

venerdì, 15 ottobre 2021, 13:54

di michela carlotti

Gianni Lorenzetti può scrivere la parola fine al suo coinvolgimento nella vicenda Serinper. Ieri il giudice per le indagini preliminari, Dario Berrino, ha pronunciato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il primo cittadino di Montignoso era stato accusato di favoreggiamento, abuso in atti d’ufficio ed omissione in atti d’ufficio con riferimento ai reati ipotizzati per un campo di calcetto realizzato in una struttura gestita dalla cooperativa con sede nel territorio comunale.



Comincia a dissiparsi, quindi, la matassa Serinper e sempre più emergono i due filoni di indagini che hanno preso corso nel dicembre 2020 e che hanno portato a 11 richieste di invio a giudizio: uno sulla corruzione e l’altro sui maltrattamenti. Ma anche quest'ultimo filone d'indagine, parrebbe sbattere contro un reato circoscritto al sovrannumero degli utenti accolti nelle strutture con, semmai, responsabilità a cascata sulla gestione del personale sottoposto a turni non regolari di lavoro.



Questo di Lorenzetti è, dunque, il primo verdetto per l’indagine sulla cooperativa Serinper e le presunte agevolazioni ottenute da Serinper in cambio di assunzioni di amici di politici e dirigenti della pubblica amministrazione. Intanto, un nuovo rinvio è stato disposto nell'udienza del 7 ottobre per il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi difeso da Jacopo Ferri e Mirco Battaglini.



Quello del 7 ottobre, dopo quello del 19 luglio è il secondo rinvio: i motivi coincidono sostanzialmente con l’accoglimento da parte del gup delle eccezioni presentate degli avvocati difensori per la revisione dell’enorme mole di materiale sottoposto a sequestro. Secondo gli avvocati della difesa, infatti, troppo è il materiale che non ha pertinenza con le indagini e che, a dispetto del diritto di riservatezza degli indagati, include conversazioni private e materiale audiovisivo estranei al procedimento stesso.



Per questo, il Gup a luglio aveva disposto il deposito della copia “fine” dei contenuti informatici, ovvero sfoltita da tutti i contenuti non pertinenti all’indagine. Ma anche l'udienza del 7 ottobre è stata rinviata perché le perizie non erano pronte. La nuova udienza è stata fissata al 16 dicembre.