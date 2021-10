Montignoso



Lorenzetti presenta la squadra di governo: conferme e novità

venerdì, 15 ottobre 2021, 08:59

di francesca vatteroni

Si respira un'atmosfera confidenziale e familiare a Villa Schiff, alla conferenza stampa indetta dal sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti appena confermato alle urne elettorali, per presentare, tra volti nuovi e volti già conosciuti, la sua squadra di governo. In mezzo a sorrisi, abbracci, baci scherzosi sulla fronte e battute sul peso forma del vicesindaco Raffaello Gianfranceschi, vengono presentati: proprio Raffaello Gianfranceschi, in realtà confermato, vicesindaco con delega al bilancio, tributi e affari legali, Pietro Andrea Gabrielli, confermato anche lui, ai lavori pubblici a cui in questo mandato aggiunge edilizia privata, Giorgia Podestà, altra conferma, alla istruzione pubblica e alle politiche sociali, Giulio Francesconi, giovane leva e nuova entrata, il quale ha accettato la delega all'ambiente, politiche energetiche e patrimonio e Gina Gabrielli, altra novità della squadra, con la delega al commercio, attività produttive, servizi informatici, digitali e cimiteriali.

Il sindaco terrà momentaneamente la delega all'urbanistica, riservandosi di individuare successivamente chi ricoprirà il relativo incarico, mentre per le deleghe allo sport, associazionismo, cultura e turismo da qui al 20 ottobre in occasione del primo consiglio comunale, verranno raccolte le forze tra i consiglieri che accetteranno di impegnarsi per curare queste deleghe "Si tratta di una grande sforzo e una grande dimostrazione di senso della comunità e senso civico di cui daranno prova questi consiglieri-ha sottolineato Lorenzetti- la delega è un impegno importante e oneroso e i consiglieri che la cureranno lo faranno senza un minimo di ristoro".

Massimo Poggi, assessore all'ambiente uscente, sarà proposto invece, in occasione del primo consiglio comunale, presidente del consiglio.

Ma la parola che prima di ogni altra ha pronunciato il sindaco nel suo discorso di presentazione della compagine di governo, è stato un grazie rivolto ai giornalisti per lo sforzo speso e le luci tenute accese su Montignoso:" Grazie anche alla stampa per l'attenzione che ha riservato al territorio di Montignoso. Spesso ci sono rapporti altalenanti con la stampa ma i miei rapporti sono sempre stati costanti nel bene e nel male: il mio telefono è sempre stato acceso sia quando si trattava di avvisi di garanzia sia quando si trattava di inaugurare una piazza" ha detto il sindaco: parole che noi possiamo confermare.

Il grazie di Lorenzetti va anche ai segretari dei partiti che lo hanno sostenuto e con cui ha lavorato per la individuazione dei nomi degli assessori. Inevitabile per il primo cittadino ricordare i numeri schiaccianti della vittoria:" Abbiamo ottenuto risultati d'altri tempi quando i partiti e la politica avevano una forte presa sull'elettorato e non c'era questo forte astensionismo".

"Abbiamo una coalizione forte e coesa-ha commentato il sindaco che ha proseguito- una coalizione che ha sempre saputo superare i momenti di attrito, sarà così anche questa volta. Il risultato di oltre il 72% ha premiato chi non ha seguito la politica litigiosa, urlata: è una politica che alla gente, giustamente, non piace".

Sulle scelte fatte per la composizione della giunta, Lorenzetti ha confermato trattarsi di un risultato frutto di un confronto con i partiti:" Una chiacchierata con i partiti della coalizione che volevano inserire le forze politiche tenendo conto del risultato elettorale e dei meccanismi previsti dalla legge per la parità di genere" spiega. E adesso al via per i primi appuntamenti messi in agenda:" Dobbiamo appaltare i lavori alle scuole e realizzare la ciclopedonale della linea gotica che dal mare arriverà fino al Pasquilio: speriamo di averla per la prossima estate e poi bisogna mettersi al lavoro per approvare a dicembre il bilancio di previsione che ci consentirà di finanziare gli eventi 2022".

Gli assessori hanno quindi firmato e accettato ufficialmente la delega, facendo qualche cenno autobiografico. Ecco un piccolo identikit: Pietro Andrea Gabrielli è un piccolo imprenditore del settore della metalmeccanica e arriva da Rifondazione Comunista:" Tengo più ai miei dipendenti che alla mia famiglia" ha scherzato, presentandosi.

Giulio Francesconi ha 35 anni, arriva da Sinistra Civica Ecologista, ed è da 7 anni impiegato presso un'azienda che si occupa di ambiente. Gina Gabrielli, PD, andrà in pensione il prossimo anno ed è un'insegnante di lettere. Raffaello Gianfranceschi arriva dal PSI ed esercita la libera professione. Giorgia Podestà, PD, è stata per 40 anni responsabile dell'agenzia di formazione Asl. Infine Massimo Poggi, PD, neo pensionato, è stato impiegato in Salt.