Lorenzetti dopo la vittoria: "Premiato un lavoro concreto per il territorio"

martedì, 5 ottobre 2021, 18:23

di francesca vatteroni

Una vittoria schiacciante che, ammette quando glielo chiediamo, ha anche il sapore di un consenso ottenuto sul piano personale. A Montignoso infatti Gianni Lorenzetti succede a Gianni Lorenzetti, in una conferma che arriva direttamente dai montignosini, attraverso un consenso che lievita dai 2749 voti della vittoria nel 2016 ai 3443 di questa tornata elettorale.

Gli chiediamo quale sia stata la scelta vincente nella sua politica e la risposta, nella sua semplicità, spiega proprio dove stia la questione fondante, la pietra angolare quando si parla di amministrare una città: la manutenzione di strade, l'illuminazione, il decoro, la pulizia. Proprio perché si traduce in una migliore qualità della vita per ogni cittadino.

"Sono stati cinque anni di presenza e di lavoro, di cose fatte-risponde alle nostre domande Gianni Lorenzetti, ancora fresco del successo ottenuto alle urne - scuole, pista ciclabile, illuminazione pubblica, manutenzione del territorio, contenimento frane nelle zone montane, raccolta differenziata, la gestione della pandemia. Insomma l'amministrazione non è mai mancata lavorando continuamente sul territorio. Direi che concretezza sia stata la nostra parola d'ordine".

Sugli obiettivi da realizzare per il nuovo mandato il primo cittadino sa che non deve spostare il focus e dovrà mantenerlo su ciò che incide maggiormente nella vita quotidiana dei cittadini, ma aggiunge anche un paio di obiettivi un po' più di lungo respiro: "Ci sono ancora tante cose da fare: bisogna appaltare la pista ciclabile gotica, bisogna appaltare le due scuole nuove, c'è da pensare alle frane e al dissesto nelle zone montane, ci sono da asfaltare le strade: il lavoro deve andare lì. Poi tra gli obiettivi più grandi c'è la valorizzazione di Villa Schiff e il comune nuovo per Montignoso".

Sul calo di affluenza rispetto alla tornata elettorale precedente Gianni Lorenzetti risponde facendo due osservazioni:"A Montignoso il calo è inferiore rispetto al dato nazionale sugli altri comuni: si tratta di un tema soprattutto nazionale, non montignosino. Sono comunque certo che se l'affluenza fosse stata maggiore avremmo ricevuto ancora più preferenze: tanti non sono andati alle urne per paura della pandemia".

L'ultima domanda è sulla squadra che lo accompagnerà in questo nuovo mandato, se verrà confermata o se ci saranno cambiamenti. Ci risponde:" Vediamo. Parlerò con i segretari dei partiti su come organizzarci. Non ci ho ancora messo la testa".