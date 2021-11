Montignoso



Cava Fornace, il neo assessore Giulio Francesconi: "La strada è quella della collaborazione e non della lotta"

sabato, 6 novembre 2021, 11:58

Ricucire un rapporto su un tema quantomai delicato «per il bene di tutto il nostro territorio», è l'obiettivo del neo assessore Giulio Francesconi accanto alle associazioni e ai comitati ambientalisti a seguito di un incontro su Cava Fornace martedì.

«Sono molto soddisfatto e positivo, quella dei giorni scorsi è stata la base per un nuovo confronto, un dialogo che ritengo essenziale perchè questo è il percorso che dobbiamo seguire per migliorare e tenere unità la nostra comunità – spiega Francesconi a seguito dell'incontro con Italia Nostra e dei due comitati contro Cava Fornace di Montignoso e Strettoia – l'Amministrazione è per la chiusura del sito, abbiamo già avuto modo di sottolinearlo, e raggiunta quota 43 all'interno della Cava adesso aspettiamo di conoscere le intenzioni della Regione Toscana sulle procedure dell'AIA e VIA. Intanto il nostro compito non può essere che quello di effettuare controlli e monitoraggi su tutta l'area».

Tra le proposte quella di «impiantare una centralina a rilevazione continua che possa avvertire su determinati parametri, ma anche sopralluoghi e tutto ciò che in itinere potrà aiutare a mantenere al massimo il livello di sicurezza. Non vogliamo che questo tema continui ad essere oggetto di lotte politiche e di sterili scontri, puntiamo alla trasparenza e alla collaborazione, gli unici due strumenti su cui si può riuscire a costruire qualcosa di positivo».