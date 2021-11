Montignoso



Festa degli alberi alla biblioteca civica di Montignoso

martedì, 9 novembre 2021, 11:37

Laboratori, letture e divertimento in occasione della "Festa degli Alberi" 2021, un'iniziativa tutta dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni presso la Biblioteca civica di Montignoso.

«Abbiamo voluto creare una serie di appuntamenti in cui momenti di condivisione possano tradursi in educazione e divertimento avvicinando, al tempo stesso, alle tematiche dell'ambiente e del nostro ecosistema – spiega la Consigliera Eleonora Petracci – tutti i partecipanti potranno giocare con attività laboratoriali come disegni e cartelloni realizzati utilizzando foglie, sughero e pezzetti di tronco, visite al giardino di Villa Schiff e letture proprio all'interno della nostra biblioteca utilizzando anche l'angolo lettura dedicato ai bambini da 0 a 6. La nostra idea è quella di replicare questo tipo di attività anche in occasione delle festività natalizie e della Pefàna di Montignoso con giornate a tema, in questa occasione uniremo libri e natura».

Ed ecco il programma: Martedì 16 e 23 novembre e giovedì 18 e 25 dicembre dalle ore 17.00 alle 18.00 ingresso presso la Biblioteca civica di Montignoso a Villa Schiff per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni fino a una massimo di dieci persone, per maggiori info 0585 8271205-250 oppure biblioteca@comune.montignoso.ms.it.