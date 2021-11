Montignoso



Sorpreso con bici rubate, spintona i carabinieri: arrestato

venerdì, 26 novembre 2021, 12:08

La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Forte dei Marmi hanno arrestato un uomo, B. D., 48 anni, di Forte dei Marmi, già noto alle forze di polizia.



L’uomo è stato notato da una pattuglia dell’Arma, impegnata in un servizio di prevenzione ai furti in abitazione, mentre si aggirava con fare sospetto a piedi tra la via Mazzini e via Giulio Cesare in direzione di Montignoso.



Poco dopo, i carabinieri hanno notato che lo stesso soggetto stava tornando indietro ed aveva con sé due biciclette.



I militari dell’Arma, insospettitisi della situazione anche in considerazione della tarda ora, hanno raggiunto il soggetto e lo hanno fermato.



L’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo agitandosi e spintonando i militari.



Effettivamente, gli uomini dell’Arma hanno riscontrato che le bici di cui era in possesso l’uomo risultavano essere state poco prima asportate all’interno di una struttura ricettiva di Montignoso.



A questo punto, il soggetto è stato portato in caserma e dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.



Successivamente è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Lucca.



Le due biciclette sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario.