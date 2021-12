Accolti in comunità, tre minori tunisini ripagano rubando due bici

Altri articoli in Montignoso

mercoledì, 8 dicembre 2021, 10:07

Continua a far discutere la richiesta avanzata dal sindaco Jacopo Ferri, e da alcuni sindaci della Lunigiana, sulla costituzione di una sottosezione elettorale nel territorio lunigianese in vista delle elezioni provinciali in programma per il 18 dicembre

sabato, 27 novembre 2021, 09:10

Il comitato è d'accordo con le parole del sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, di opporsi alla seconda coltivazione della discarica e di volerla bloccare, mentre non trova un punto d'incontro con il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti

venerdì, 26 novembre 2021, 12:08

L’uomo, B. D., 48 anni, di Forte dei Marmi, ha tentato di sottrarsi al controllo agitandosi e spintonando i militari. Le bici di cui era in possesso risultavano essere state poco prima asportate all’interno di una struttura ricettiva di Montignoso

mercoledì, 24 novembre 2021, 11:27

Un'importante novità quella annunciata dal consiglio di amministrazione della società che gestisce la discarica che arriva così a dare risposta anche alle richieste che spesso sono state avanzate dal territorio, dagli abitanti di Montignoso e Pietrasanta come dalle stesse amministrazioni

venerdì, 19 novembre 2021, 19:01

A novembre i cittadini di Montignoso potranno usufruire di 24 visite di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT

martedì, 16 novembre 2021, 12:10

"L'artigiano dell'immagine" è il libro scritto da Evandro dell'Amico e dedicato a suo padre Bruno che verrà presentato il prossimo 19 novembre, alle ore 17.30, presso Villa Schiff