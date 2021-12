Montignoso



Lorenzetti contro i Ferri su richiesta di un seggio in Lunigiana per le provinciali

mercoledì, 8 dicembre 2021, 10:07

di michela carlotti

Continua a far discutere la richiesta avanzata dal sindaco Jacopo Ferri, e da alcuni sindaci della Lunigiana, sulla costituzione di una sottosezione elettorale nel territorio lunigianese in vista delle elezioni provinciali in programma per il 18 dicembre.

Per il presidente Gianni Lorenzetti la questione dell’affluenza sarebbe un falso problema: “Nelle precedenti tre tornate le operazioni si sono svolte in modo ordinato e regolare con percentuali di affluenza sempre superiori all’80%, tra le più alte in Italia”.

Nella sua risposta a Ferri, Lorenzetti spiega inoltre di aver già dato il suo riscontro: “La richiesta di Ferri risale alla fine di ottobre e sulla base di quella io avevo scritto al segretario generale dell’ente per avere una sua valutazione rispetto a questa possibilità. Dopodiché, ho avuto un incontro con lo stesso Ferri il 4 novembre scorso, esponendo quelle che erano le valutazioni circa l’impossibilità di costituirlo”.



“A tale proposito va ricordato – spiega Lorenzetti - che la circolare del ministero dell’interno 32 del 2014 prevede che nelle province e nelle città metropolitane con maggior numero di elettori si possano creare sottosezioni al fine di garantire il sereno e ordinato svolgimento che, a seconda del numero di elettori possono andare da zero a tre, con un numero di elettori per seggio/sottosezione comunque inferiore a 980”.



“Successivamente al nostro incontro – prosegue il presidente Lorenzetti - anche la prefettura di Massa-Carrara il 12 novembre ha risposto ai sindaci richiedenti, e quindi anche a Ferri, citando la stessa circolare ministeriale: ma il sindaco di Pontremoli non fa alcun riferimento a questo nel suo intervento”.



Sull’argomento, si è espresso anche l’onorevole Cosimo Ferri: “E’ giusta e da condividere la richiesta di istituire un secondo seggio in Lunigiana per facilitare il voto. Il legislatore con il decreto legge 139/2021 convertito in legge dal parlamento ha consentito la possibilità di individuare ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19”.

“Inoltre – aggiunge l’onorevole Ferri - occorre garantire il voto presso il domicilio per chi è quarantena e positivo al Covid 19 come già avvenuto per le elezioni comunali e regionali. Le elezioni provinciali sono con la riforma divenute di secondo livello ma la provincia ha mantenuto alcune competenze strategiche come i trasporti, le scuole, le strade ed occorre che tutti siano in grado di incidere e portare la voce dei territori. Un errore non assecondare al massimo il voto”.

Infine, Jacopo Ferri è nuovamente intervenuto: “Leggo la replica del presidente Lorenzetti notando, senza grande sorpresa, che in parte mente e per altra parte non riesce a giustificare il suo insensato diniego alla sottosezione in Lunigiana per le ormai prossime elezioni provinciali. Sinceramente mi aspettavo di meglio dal presidente uscente”.