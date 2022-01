Calze in dono alla Pefana per i bambini di Montignoso

Altri articoli in Montignoso

martedì, 4 gennaio 2022, 13:04

Nuovi interventi in fase di completamento e in programma al cimitero di San Vito, «perchè tra i primi impegni e priorità che ho voluto assumere come assessore c'è la massima attenzione per questo spazio cittadino» spiega Gina Gabrielli

domenica, 19 dicembre 2021, 21:48

I canti e le musiche della Pefana di Montignoso racchiusi in un libro. All'interno anche le immagini e la storia della festa. L'amministrazione: «La Pefàna è un tratto della nostra storia e dell'identità montignosina. Una tradizione che lega generazioni»

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:55

Donazione per i più bisognosi grazie all'Associazione Amici dei Bambini Onlus. «Abbiamo voluto devolvere parte del ricavato della vendita dei ciclamini e delle stelle di Natale al Comune di Montignoso affinchè sia utilizzato come raccolta alimentare per le famiglie in stato di disagio e difficoltà» ha detto la Presidente Fiorella Ciregia

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:58

Tre minori di origine tunisina si sono allontanati dalla struttura di accoglienza di Montignoso dove erano ospitati nell’ambito di progetti di assistenza sociale o su disposizione dell’autorità giudiziaria

mercoledì, 8 dicembre 2021, 10:07

Continua a far discutere la richiesta avanzata dal sindaco Jacopo Ferri, e da alcuni sindaci della Lunigiana, sulla costituzione di una sottosezione elettorale nel territorio lunigianese in vista delle elezioni provinciali in programma per il 18 dicembre

sabato, 27 novembre 2021, 09:10

Il comitato è d'accordo con le parole del sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, di opporsi alla seconda coltivazione della discarica e di volerla bloccare, mentre non trova un punto d'incontro con il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti