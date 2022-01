Montignoso



Cimitero di San Vito, l'assessore Gabrielli: "In corso interventi per la riqualificazione dell'area"

martedì, 4 gennaio 2022, 13:04

Nuovi interventi in fase di completamento e in programma al cimitero di San Vito, «perchè tra i primi impegni e priorità che ho voluto assumere come assessore c'è la massima attenzione per questo spazio cittadino» spiega Gina Gabrielli.

«Nei prossimi mesi continueremo a intervenire per garantire funzionalità, rispetto e maggior fruibilità a tutti coloro che vogliano accedere per una visita e un saluto ai propri cari».

Tra i lavori appena realizzati c'è infatti «l'automatizzazione del cancello principale sul lato mare con la dotazione di pulsante interno per le apertura di emergenza – spiega l'Assessore – ma abbiamo già pensato a una gestione temporizzata dell'apertura e della chiusura e un sistema sonoro di preavviso dell'orario di chiusura». Ma non solo, «in queste settimane ho incontrato diverse aziende sul nostro territorio e grazie alla donazione di alcune di queste il cimitero comunale è stato fornito di quattro scale cimiteriali, voglio ringraziare la Campolonghi Italia S.p.a, la B.P. Benassi e Costruzioni Vettorini. A queste si aggiungono altre quattro scale acquistate direttamente dal Comune e abbiamo in programma anche l'installazione di telecamere».

Altri interventi hanno riguardato invece la manutenzione degli impianti elettrici per ripristinare i collegamenti nei vari blocchi dei loculi, «interventi che rientrano in un programma di manutenzione complessiva che è ancora in fase di attuazione e che cercheremo di terminare al più presto» conclude Gabrielli.