A Carrara uffici comunali chiusi al pubblico venerdì 27 dicembre e nei pomeriggi di martedì 24 e martedì 31 dicembre

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:08

In occasione delle festività natalizie, è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali per l’intera giornata di venerdì 27 dicembre e per i pomeriggi di martedì 24 e martedì 31 dicembre.

Il provvedimento riguarda sia gli Uffici situati a Palazzo civico in piazza 2 Giugno, sia quelli dislocati presso le varie sedi distaccate.

Saranno, comunque, garantiti i servizi essenziali (ad esempio lo stato civile).

Dal provvedimento restano esclusi i servizi di Polizia Municipale in turno e le biblioteche. Venerdì 27 dicembre resteranno aperti il campo scuola di Marina di Carrara e la piscina comunale di Carrara.