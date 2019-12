A Carrara uffici comunali chiusi al pubblico venerdì 27 dicembre e nei pomeriggi di martedì 24 e martedì 31 dicembre

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 dicembre 2019, 12:08

Un primo passo per la Comunità del Cibo di Crinale. Lunedì 16 dicembre presso le Stanze del Teatro della Rosa a Pontremoli, è stato avviato il percorso per costituire la Comunità del Cibo di Crinale, un percorso immaginato e proposto dagli Assessorati all’Agricoltura delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, dal Comune...

mercoledì, 18 dicembre 2019, 10:06

Gli uffici della amministrazione provinciale di Massa-Carrara restano chiusi al pubblico il giorno 27 dicembre. Lo prevede un decreto del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, sulla base dei principi della revisione della spesa, adottati fin da una delibera dell’allora giunta provinciale nel 2012.

mercoledì, 18 dicembre 2019, 09:11

A due anni dalla scomparsa di Gianfranco, il suo ricordo è ancora vivo nei cuori di familiari, amici e tifosi bianconeri. Questa domenica gli Ultras vogliono onorarne la memoria con un pranzo prepartita insieme a tutte le persone care a Gianfrà. Come lui avrebbe voluto...

martedì, 17 dicembre 2019, 18:06

Domenica 22 dicembre, presso il Palasport in via Ferrucci al Forte Dei Marmi, parte la nona edizione dell'evento di beneficenza e sport organizzato come tutti gli anni dal Comitato Provinciale Aics Massa Carrara Un Cuore per La Solidarietà 2019 appuntamento di esibizioni ballo e sport di vari generi, in collaborazione...

martedì, 17 dicembre 2019, 15:33

L’amministrazione comunale, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, rende omaggio all’indimenticato musicista, noto e apprezzato chitarrista, con questo concerto-evento in programma nel teatro cittadino da poco riaperto.

martedì, 17 dicembre 2019, 14:56

Via VII luglio, da piazza Accademia a via Cavour; via Cavour da via del Cavatore a via VII luglio; via Verdi da via del Cavatore a Piazza Accademia; via Mazzini da Piazza Matteotti a via Verdi; via Ulivi; via Apuana da via Ulivi a Via Carriona; piazza Due Giugno, area...

martedì, 17 dicembre 2019, 14:00

Sarà discussa in occasione della prossima assemblea dei soci di Gaia Spa la proposta del Movimento5Stelle di Carrara di trasformare la società in azienda speciale. L’appuntamento arriva a seguito di un lungo percorso, avviato addirittura nel marzo del 2013: Matteo Martinelli, allora capogruppo del Movimento5Stelle nei banchi dell’opposizione del consiglio...

martedì, 17 dicembre 2019, 11:46

Quella di Massa-Carrara è una delle prime province in Italia e tra i primi enti locali a livello provinciale ad approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro la data canonica di fine anno, anche se è già in vigore, di fatto, la proroga dei termini al 31 marzo 2020.

lunedì, 16 dicembre 2019, 20:21

Si scaldano i motori e soprattutto i muscoli per la quarta edizione della White marble marathon, la corsa competitiva di 42 chilometri, organizzata dalla World running academy che si terrà a Marina di Carrara il 23 febbraio e che unisce oltre alla mission per lo sport, l’amore per l’ambiente e...

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:41

Maria Luisa Passeggia è una studiosa che ha il suo campo di ricerca nella storia della scultura dalSettecento all'Ottocento. I suoi studi hanno riguardato in particolar modo i rapporti tra Carrara e il mercato artistico nazionale e internazionale.