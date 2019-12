Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 8 al 26 dicembre

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:17

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 8 al 26 dicembre:





GARIBALDI CARRARA

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

21.00 SPETTACOLO DANZANTE

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

21.00 LA DEA FORTUNA

VENERDÌ 20 DICEMBRE

21.00 LA DEA FORTUNA

SABATO 21 DICEMBRE

16.30 -19.00 -21.15 LA DEA FORTUNA

DOMENICA 22 DICEMBRE

16.30-19.00-21.15 LA DEA FORTUNA

LUNEDI 24 DICEMBRE

16.30- LA DEA FORTUNA

MARTEDÌ 25 DICEMBRE

16.30-19.00-21.15 LA DEA FORTUNA

GIOVEDI 26 DICEMBRE

16.30-19.00-21.15 LA DEA FORTUNA



IL NUOVO LA SPEZIA

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

15.30 YULI DANZA E LIBERTÀ

17.30 VERTIGO LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE Rassegna English Movie

21.00 IL PECCATO IL FURORE DI MICHELANGELO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

15.30-21.00 L'UFFICIALE E LA SPIA ( Versione Doppiata)

18.00 L'UFFICIALE E LA SPIA ( Versione Originale con sottotitoli in italiano)

VENERDÌ 20 DICEMBRE

15.30-21.00 L'UFFICIALE E LA SPIA ( Versione Doppiata)

18.00 L'UFFICIALE E LA SPIA ( Versione Originale con sottotitoli in italiano)

SABATO 21 DICEMBRE

15.30-21.00 L'UFFICIALE E LA SPIA ( Versione Doppiata)

18.00 L'UFFICIALE E LA SPIA ( Versione Originale con sottotitoli in italiano)

DOMENICA 22 DICEMBRE

15.30-18.00 L'UFFICIALE E LA SPIA ( Versione Doppiata)

20.30 L'UFFICIALE E LA SPIA ( Versione Originale con sottotitoli in italiano)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

15.30-21.00 RITRATTO DI UNA GIOVANE IN FIAMME ( Versione doppiata) 18.00 RITRATTO DI UNA GIOVANE IN FIAMME ( Versione originale con sottotitoli in italiano)

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 15.30-21.00 RITRATTO DI UNA GIOVANE IN FIAMME ( Versione doppiata) 18.00 RITRATTO DI UNA GIOVANE IN FIAMME ( Versione originale con sottotitoli in italiano)

MERCOLEDI 25DICEMBRE 15.30-17.45-20.00-22.15 RITRATTO DI UNA GIOVANE IN FIAMME ( Versione doppiata)

GIOVEDI 26 DICEMBRE 15.30-17.45-20.00-22.15 RITRATTO DI UNA GIOVANE IN FIAMME

ASTORIA LERICI

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

21.00 CENA CON DELITTO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

21.00 LA DEA FORTUNA

VENERDÌ 20 DICEMBRE

21.00 LA DEA FORTUNA

SABATO 21 DICEMBRE 16.00-18.15 -21.00 LA DEA FORTUNA

DOMENICA 22 DICEMBRE

16.00-18.15 -21.00 LA DEA FORTUNA

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

16.00-18.15-21.00 LA DEA FORTUNA

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 16.00 LA DEA FORTUNA

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE

16.00-18.15-21.00 LA DEA FORTUNA

GIOVEDI 26 DICEMBRE

16.00-18.15-21.00 LA DEA FORTUNA



SINOSSI

IL PECCATO IL FURORE DI MICHELANGELO Regia di Andrey Konchalovskiy. con Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello, Federico Vanni, Glen Blackhall. Russia, Italia, durata 134 minuti. La passione violenta della creatività di Michelangelo, sempre in bilico tra la grazia divina, un dono inspiegabile e l'ambizione scaltra, l'avidità, la voglia di primeggiare che non si ferma davanti a niente, neanche ai propri sentimenti. Quello che l'autore ci offre è un punto di vista originale che frantuma il finto universo rinascimentale inventato dal cinema e dalla televisione. Nel racconto di Konchalovsky le mani sono tornate sporche e le unghie rotte dal lavoro, e i capelli impregnati di sudore, della polvere di marmo, delle foglie d'oro e dell'azzurro dei lapislazzuli con cui gli artisti del Rinascimento cambiarono il volto del mondo.

VERTIGO LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE Nominato"Miglior film di tutti i tempi" dalla rivista Sight and Sound, facente capo al British Film Institute, "Vertigo – La donna che visse due volte", uno dei maggiori capolavori cinematografici del grande regista inglese e maestro del brivido Sir Alfred Hitchcock, è pronto a tornare sul grande schermo, in versione restaurata

YULI DANZA E LIBERTÀ La storia di Carlos Acosta, ballerino cubano ritiratosi dalle scene nel 2015 dopo una straordinaria carriera nelle più grandi compagnie del mondo, in particolare presso la Royal Ballet di Londra. Bambino indisciplinato che vive coi genitori e le due sorelle a L'Havana, Carlos viene costretto dal padre – che lo ha soprannominato Yuli in onore di una divinità afroamericana – a frequentare la rinomata Escuela Nacional Cubana de Ballet, assecondando così un naturale talento per la danza. Dopo anni di esercizi e scontri gli insegnanti, di difficoltà economiche e piccole umiliazioni, Carlos riuscirà a vincere un'importante concorso a Losanna, e da lì a conquistare il mondo, senza mai dimenticare le origini e il legame con la famiglia.

CENA CON DELITTO Regia di Rian Johnson. Un film con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon Titolo originale: Knives Out. USA, durata 131 minuti.Un crime in stile Agatha Christie, nel quale al sagace investigatore Benoit Blanc deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey , rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l'uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l'omicida., per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Harlan, quindi tutti sono sospettati.L'imminente lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l'avidità e la brama dei parenti dello scrittore.

L'UFFICIALE E LA SPIA Regia di Roman Polanski. con Emmanuelle Seigner, Jean Dujardin, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud. Titolo originale: J'Accuse. - USA, durata 132 minuti Che dire? Non servono lunghi discorsi, questo film parla da solo. Ottima l'ambientazione, perfetta la sceneggiatura, ottima la recitazione. Polanski mostra tutta la sua esperienza costruendo un film preciso, puntuale, scorrevole e che mostra la sfacciata falsità del Potere. Ricostruendo il famoso affare Dreyfus, Polanski non nasconde allusioni (pur se discrete) ad un oggi nel quale le accuse false, costruite su documenti inventati, pullulano in un Web spesso difficilmente controllabile. E, con buona ace della regista argentina Lucrecia Martel, presidente della giuria della 76. Mostra del cinema di Venezia (che ha dimostrato una certa insofferenza per la persona Polanski a causa dei suoi trascorsi giudiziari), questo è risultato uno dei migliori film visti in questo festival veneziano.

RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME Regia di Céline Sciamma.con Valeria Golino, Adèle Haenel, Noémie Merlant, Luàna Bajrami, Cécile Morel. Titolo originale: Portrait de la jeune fille en feu. - Francia, durata 120 minuti 1770, dalle parti delle coste rocciose britanniche. Lì facciamo la conoscenza della protagonista, Marianne, pittrice incaricata dalla padrona della casa in cui viene accolta di dipingere il ritratto a cui fa riferimento il titolo. Oggetto del dipinto della donna è Héloïse, figlia della donna appena tornata dal convento e ora riluttante promessa sposa, occasione per la quale il ritratto dovrà essere realizzato. A tal scopo, Marianne inizia a scrutarla di nascosto, la osserva e studia per coglierne l'essenza e l'enigmatico sorriso, ma in questo rapporto la distanza tra le due si assottiglia sempre più, creando un rapporto delicato e profondo, fatto di complicità e comprensione reciproca.uno dei migliori possibili esempi di cinema femminile, che non si concretizza solo nella compiutezza e spessore delle donne che mette in scena e racconta, ma nel proporre una visione del mondo che è intrinsecamente femminile più che femminista. Così facendo, la Sciamma riesce a portare lo spettatore ad assimilare e comprendere il suo punto di vista sulla storia e i personaggi, condendo la narrazione di immagini potenti nella loro delicatezza e alcune sequenze di grande poesia che trasmettono empatia ed emozione.

LA DEA FORTUNA Regia di Ferzan Ozpetek. Un film con Edoardo Leo, Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Cristian Di Sante Un nuovo film di Ferzan Ozpetek è sempre un momento di gioia e dopo 2 anni dalla sua precedente fatica, il suggestivo Napoli Velata, arriva La dea Fortuna, con cui il regista di origini turche torna ad affrontare i misteriosi tormenti del cuore e dell'animo umano regalandoci - un nuovo dolce-amaro capitolo del suo personalissimo racconto che sembra riportarci indietro al fortunatissimo - e bellissimo - Le fate ignoranti.La dea Fortuna racconta di una coppia consolidata formata da Arturo e Alessandro che insieme da più di 15 anni forse hanno perduto il senso del loro amore e sembrano stare insieme stancamente. A rinnovare il senso di quella unione è l'arrivo nella loro vita di due bambini di nove e dodici anni affidatigli per qualche giorno da una loro carissima amica, Annamaria, che deve affrontare alcuni problemi di salute. L'ingresso dei due giovanissimi nelle vite di Arturo, scrittore frustrato e costretto per vivere a fare il traduttore, e di Alessandro, un idraulico, porta ad una svolta modificando quella che era diventata una stanca routine. Quello che serviva era un pizzico di magia, qualcosa di folle e un poco irrazionale, come l'amore.