Al Teatro degli Animosi di Carrara il Concerto per Nicola Toscano

martedì, 17 dicembre 2019, 15:33

L’amministrazione comunale, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, rende omaggio all’indimenticato musicista, noto e apprezzato chitarrista, con questo concerto-evento in programma nel teatro cittadino da poco riaperto.

L’appuntamento è per domenica 29 dicembre, alle ore 21.00.

Carrara dedica al musicista scomparso prematuramente questo concerto, al quale parteciperanno, a titolo gratuito, alcuni dei gruppi musicali con i quali Toscano ha condiviso in molte occasioni il palcoscenico.

Gli artisti che si esibiranno al Teatro degli Animosi provengono da Les Anarchistes, la formazione che Toscano aveva fondato assieme a Max Guerrero, e dal Gruppo Hyperion.

A suonare per Nicola saranno presenti: Alessandro Danelli voce, Max Guerrero elettronica, Marco Cattani chitarra, Lauro Rossi trombone, Roberto Martinelli sax, Mauro Avanzini sax, Pietro Bertilorenzi basso, Cristina Alioto voce, Guido Bottaro pianoforte, Valerio Gianarelli violino, Davide D’Ambrosio chitarra, Giano Zambelli bandoneon, Michele Vannucci batteria, Carmen Pupillo voce.

"Oltre alla sua competenza tecnica e alla sua originalità artistica, è il ricordo dell’Assessore alla Cultura Federica Forti, di Nicola mi rapivano la capacità di avere un sorriso per tutti, che spesso si trasformava in un abbraccio cordiale, in una serata improvvisata. Non eravamo amici io e Nicola, non eravamo amici nel modo in cui lo sono coloro che hanno fatto una parte di cammino con lui, ma ho sempre pensato lo fossimo, anche solo per la gioia e l’immediatezza con cui reincontrarsi era come non essersi mai salutati".

Nicola Toscano era noto sia come virtuoso della chitarra (ha studiato chitarra classica al conservatorio di La Spezia, perfezionandosi poi a Parigi), che come insegnante di musica, molto amato dai suoi giovani allievi: aveva ricoperto l’incarico di responsabile del progetto di avvicinamento alla musica della scuola media Arturo Dazzi di Bonascola. Con Les Anarchistes ottenne riconoscimenti e successi a livello nazionale, con la pubblicazione di alcuni album e con collaborazioni importanti, tra cui Moni Ovadia, Erri De Luca, Petra Magoni. Con il suo stile inconfondibile, Nicola Toscano, esperto di canti popolari e di musica cubana, ha partecipato a numerosi concerti, sia in Italia che all’estero, a progetti artistici ed ha collaborato con importanti musicisti.

L’ingresso alla serata è gratuito. Poiché è prevista una grande affluenza di pubblico e la capienza massima del teatro deve essere rispettata, i biglietti dovranno essere ritirati presso la biglietteria del Teatro degli Animosi (nel numero massimo di due a persona), venerdì 27 e sabato 28 dicembre, dalle ore 15.00 alle 19.00.