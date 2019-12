Alberghiero Marina di Massa: affidati i lavori per i controsoffitti

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:56

Con una determina della dirigente del Servizio patrimonio della Provincia di Massa-Carrara sono stati affidati i lavori di realizzazione di controsoffitti all'interno dell'Istituto Alberghiero Minuto di Massa, per l'importo totale di € 119.060.

I lavori, affidati alla ditta Difo Costruzioni di Viareggio, sanno eseguiti con urgenza nei prossimi giorni

Come si ricorderà i locali oggetto dei lavori di controsoffittatura, sono attualmente interdetti all'utenza scolastica, che svolge già da diverso tempo, con disagio, l'attività didattica organizzata in doppio turno (mattina e pomeriggio) proprio per mancanza di spazi.

Il disagio, come recita l'atto della Provincia, è stato legato principalmente all'ottenimento da parte della Sovraintendenza dei Beni culturali dell'autorizzazione ad intervenire, essendo l'immobile dichiarato "storico", che p stata rilasciata l'11 dicembre 2019