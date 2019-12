Cade in casa per un malore: grave un uomo ad Aulla

Altre notizie brevi

Grandissimo successo per la mista di Boxe organizzata dalla Pugilistica Massese.Ottime prestazioni per i professionisti della Pugilistica Massese Claudio Grande e Davide Tassi.I giovanotti della Pugilistica massese incantano al Memorial Samuele Morabito e Luigi Pieretti regalando, ai tanti spettatori presenti, lampi d'alta scuola di pugilato.Bellissimo pomeriggio di boxe, una riunione...

Nella serata del 13 dicembre le vie del paese di Cerreto di Montignoso si sono animate con un’ iniziativa organizzata dalle catechiste e dai bambini e ragazzi della parrocchia di Sant’Eustachio, dalle associazioni ProCerreto e i Cavalieri delle Apuane.

La sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice arancione per vento sui crinali appenninici e aree sottovento nelle province di Prato e Firenze dal pomeriggio di domani, venerdì, fino alla mezzanotte.

Meno ispezioni, meno controlli, meno personale, di conseguenza più rischi per l'ambiente e per la salute dei toscani: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, ANAAO Assomed, RSU e RSA ARPAT lanciano l'allarme per ARPAT, l'Agenzia regionale che garantisce la prevenzione e la tutela ambientale.

In arrivo "Spazio Natale" alla Ludoteca "Il Mondo dei Chi" del Cinquale. Nei giorni 23, 27, 28, 30 Dicembre 2019 e 2, 3, 4 Gennaio 2020, infatti, lo spazio dedicato ai bambini e bambine di Montignoso rimarrà aperto con nuovi laboratori, giochi e tanto, tanto divertimento.

Nella giornata prefestiva di martedì 24 la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni ubicata in Via Carducci 40 resterà chiusa al pubblico.

Nelle giornate prefestive di martedì 24 e martedì 31 dicembre2019, diversamente dall’orario programmato, pubblicato sul sito web ufficiale https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d1ccbc039828815, l’Ufficio Passaporti osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Come "difendersi" dalle banche e dagli interessi? E soprattutto: ci si può difendere? Se ne parla in un incontro formativo-informativo su usura bancaria e anatocismo promosso da Cna in collaborazione con il partner Ctrl credit in programma venerdì 20 dicembre (dalle ore 17.00) a Carrara, presso la sede provinciale degli...

Torna anche quest’anno la rassegna degli scrittori locali che hanno partecipato all’edizione dell’anno in corso del premio San Domenichino. “Parole e musica dal cuore apuano” è l’evento promosso dall’associazione culturale San Domenichino con il patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, comune di Massa e l’associazione Balneari Massa, ed...

La Galleria Valeria Lattanzi Contemporary Art in Via Cavour, 6 a Carrara espone lo scultore di Carrara, Giorgio Andrei, classe '56 con una mostra dal titolo "Giò e le forme femminili".