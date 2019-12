Carrara: come difendersi da usura bancaria e anatocismo? Un incontro Cna-Ctrl Credit

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:27

Come "difendersi" dalle banche e dagli interessi? E soprattutto: ci si può difendere? Se ne parla in un incontro formativo-informativo su usura bancaria e anatocismo promosso da Cna in collaborazione con il partner Ctrl credit in programma venerdì 20 dicembre (dalle ore 17.00) a Carrara, presso la sede provinciale degli artigiani (viale Galileo Galiei, 1).

Sono purtroppo molti, anche a livello locale, gli artigiani, piccoli e grandi imprenditori che sono costretti a cessare la propria attività a causa dei debiti nei confronti delle banche, molti hanno dichiarato persino fallimento, alcuni per la disperazione non hanno saputo trovare altre strade decidendo di privarsi della vita. Nel corso dell'incontro saranno analizzati ed illustrati gli illeciti bancari che maggiormente danneggiano l'economia del nostro Paese e che si ripercuotono automaticamente sulle aziende italiane come i rapporti inerenti i fidi, conti correnti, mutui , leasing, prestiti personali, nei quali oltre all'applicazione dei tassi di interesse a volte eccessivi, si aggiungono assicurazioni, accrediti tardivi e commissioni, ovvero costi occulti che incidono sul costo reale dell' operazione. In molti non sanno che è possibile recuperare le somme indebitamente sottratte. E' questo l'obiettivo dell'incontro: informare imprese ed artigiani attraverso una corretta informazione e la conoscenza delle stesse prassi bancari. All'incontro partecipano in qualità di relatori Fabio Gemelli (titolare Ctrl Credit), Desirè Aghilar ( Customer Care Advisor Verifiche finanziamenti) ed Anna Schiaffino (Avvocato esperto in contezioso bancario).

Per partecipare è necessario iscriversi. Modulo di iscrizioni ed informazioni sono disponibili sul sito www.cna-ms.it oppure è possibile contattare la segreteria (Stefania Favilli) allo 0585/85291 o via email scrivendo a cna.carrara@cna-ms.it

