Da giovedì 19 dicembre a lunedì 6 gennaio un’ora di sosta di cortesia nel centro di Carrara

martedì, 17 dicembre 2019, 14:56

Via VII luglio, da piazza Accademia a via Cavour; via Cavour da via del Cavatore a via VII luglio; via Verdi da via del Cavatore a Piazza Accademia; via Mazzini da Piazza Matteotti a via Verdi; via Ulivi; via Apuana da via Ulivi a Via Carriona; piazza Due Giugno, area lato monti antistante palazzo Civico. Sono queste le strade dove a partire da giovedì 19 dicembre e fino a lunedì 6 gennaio gli automobilisti potranno beneficiare di un’ora di sosta di cortesia completamente gratuita.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale su proposta dell’assessore Giovanni Macchiarini, titolare delle deleghe a Commercio, Mobilità e Patrimonio: «Con questo atto manteniamo fede all’impegno che mi ero preso con i commercianti del centro città appena nominato. Si tratta di un piccolo gesto che, da solo, non risolve certo le criticità del settore ma che spero serva a dare un segnale non solo agli addetti ai lavori ma a tutti i cittadini: un segnale della nostra disponibilità a dare ascolto alle loro istanze e a fare sempre meglio».

Con il provvedimento approvato oggi dalla giunta, dunque, per tutta la durata delle festività natalizie, per un totale di 19 giorni tra feriali e festivi verrà “agevolata” la sosta nelle strade più a ridosso del centro storico, nella speranza che i residenti di tutto il territorio comunale colgano l’occasione per visitarlo proprio nei giorni in cui il cuore di Carrara è reso ancora più bello dalle luminarie e dall’atmosfera magica del Natale: «Spero che questa iniziativa contribuisca ad incentivare l’afflusso di visitatori in centro città e colgo l’occasione per invitare tutti ad acquistare i loro regali nei negozi del territorio comunale, dai monti al mare, presso tutte quelle attività che i nostri concittadini portano avanti con impegno e dedizione» ha concluso l’assessore al Commercio.